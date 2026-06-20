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- Samantha Secret: ಸೀರೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಹಿಂದಿದೆಯೇ ಅಸಲಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್? ಸಮಂತಾ ತಾಯಿಯಾಗ್ತಿರೋದು ನಿಜವೇ?
Samantha Secret: ಸೀರೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಹಿಂದಿದೆಯೇ ಅಸಲಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್? ಸಮಂತಾ ತಾಯಿಯಾಗ್ತಿರೋದು ನಿಜವೇ?
ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಸಮಂತಾ ನಟಿಸಿದ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ 'ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ' ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಹವಾ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊದಲ ದಿನವೇ 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಅಧಿಕ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಮಂತಾ ಸ್ಟಾರ್ ಪವರ್ ಇಂದಿಗೂ ಕುಗ್ಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ 'ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್' ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು (Samantha Ruth Prabhu) ಸದ್ಯ ಸುದ್ದಿಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದು. ಅದು ಅವರ ಸಿನಿಮಾದ ಯಶಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ! ಹೌದು, ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಗಾಂಧಿನಗರದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಟಾಲಿವುಡ್ವರೆಗೆ ಒಂದೇ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ - "ನಮ್ಮ ಸ್ಯಾಮ್ ತಾಯಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರಾ?"
ಸೀರೆ ಹಿಂದಿರುವ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಏನು?
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಮಂತಾ ಅಂದರೆ ಹೊಸ ಫ್ಯಾಷನ್, ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಉಡುಪುಗಳಿಗೆ ಫೇಮಸ್. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರ 'ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ' (Maa Inti Bangaram) ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಚಾರದ ವೇಳೆ ಒಂದು ಅಚ್ಚರಿಯ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಸಮಂತಾ ಅವರು ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಚಾರದ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ಮಾಡರ್ನ್ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ!
ಬದಲಾಗಿ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಸುಂದರವಾದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸೀರೆಗಳಲ್ಲೇ ಮಿಂಚಿದರು. ಇದನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, "ಸಮಂತಾ ಸೀರೆಯ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ 'ಬೇಬಿ ಬಂಪ್' (Baby Bump) ಮುಚ್ಚಿಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರಾ?" ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವದಂತಿ ಈಗ ಕಾಳ್ಗಿಚ್ಚಿನಂತೆ ಹಬ್ಬುತ್ತಿದೆ.
ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮದುವೆಯ ಮಧುರ ಕ್ಷಣಗಳು
ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಅವರಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದ ನಂತರ ಸಮಂತಾ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಹೆಸರಾಂತ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರು (Raj Nidimoru) ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1 ರಂದು ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನ ಇಶಾ ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಗ್ಲಾಮರ್ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರವಿದ್ದ ಅವರು, ಈಗ 'ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಭರ್ಜರಿ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಮ್ ಸುನಾಮಿ!
ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಸಮಂತಾ ನಟಿಸಿದ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ 'ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ' ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಹವಾ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊದಲ ದಿನವೇ 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಅಧಿಕ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಮಂತಾ ಸ್ಟಾರ್ ಪವರ್ ಇಂದಿಗೂ ಕುಗ್ಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಹಿಟ್ ಆದ ಸಂಭ್ರಮದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈಗ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಸುದ್ದಿಯೂ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಸತ್ಯ ಯಾವಾಗ ಬಯಲಾಗಲಿದೆ?
ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿರುವ ಈ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಸುದ್ದಿಗೆ ಸಮಂತಾ ಅವರ ಅಧಿಕೃತ ತಂಡ ಅಥವಾ ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರು ಅವರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಮಂತಾ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಅಧಿಕೃತ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಈ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರಂತೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಸಿನಿಮಾದ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆಯ ನಡುವೆ ಸಮಂತಾ ಅವರ ಮಡಿಲಿಗೆ ಪುಟ್ಟ ಅತಿಥಿಯ ಆಗಮನವಾಗಲಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಸುದ್ದಿ ನಿಜವಾದರೆ, ಸಮಂತಾ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಹಬ್ಬದ ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ! ಈ ಸೀರೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಯಾವಾಗ ಬಯಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಕಾಯಲೇಬೇಕು.
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