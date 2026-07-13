ಜಪಾನೀಯರು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದು ಯಾಕೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
Japanese Bath: ಜಪಾನಿಯರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವ ಬದಲು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದೇಕೆ? ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ನಿಜವಾದ ಕಾರಣ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಒಫುರೊ' ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಸುಧಾರಿತ ನಿದ್ರೆ, ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಹೀಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿನ ಜನ ರಾತ್ರಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ.
ಜಪಾನಿಯರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವ ಬದಲು ರಾತ್ರಿ ಏಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ?
ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶವು ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಜೀವನ ವಿಧಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಜಪಾನ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಜನರ ಜೀವನಶೈಲಿಯವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಷಯ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ ಜಪಾನಿಯರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವ ಬದಲು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ?
ಇಲ್ಲಿದೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆ (ಸೊಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇನ್’ಫ್ಲ್ಯೂಯೆನ್ಸರ್) ಈ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಮೂಲಕ, ಒಫುರೊ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ನಾನದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಹಿಂದಿನ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಅವರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಪಾನಿಯರು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲು ಏಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ!
ದಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಎಫೆಕ್ಟ್
ಜಪಾನಿನ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ, ರಾತ್ರಿ ಸ್ನಾನವು ದೇಹವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವ ಸಾಧನವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಯ ಸಾಧನವೂ ಆಗಿದೆ. ಬ್ಲಾಗರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಬಿಸಿನೀರು ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ, ದಿನದ ಒತ್ತಡ, ಕಚೇರಿಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆಯಾಸ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಿಸಿನೀರು ಮೆದುಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುವ ಸಮಯ ಎಂದು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ.
ಸ್ವಚ್ಛತೆಗಾಗಿ
ಜಪಾನಿನ ಜನರು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು "ನೋ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಡರ್ಟ್" ಎಂಬ ನೀತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹಗಲಿನ ಧೂಳು, ಕೊಳಕು, ಮಾಲಿನ್ಯ ಮತ್ತು ಬೆವರನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಮಲಗಲು ಎಂದಿಗೂ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೊಳಕು ದೇಹದಿಂದ ಮಲಗುವುದು ಇಡೀ ಮನೆ ಮತ್ತು ಮಲಗುವ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಅವರ ನಂಬಿಕೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವರು ರಾತ್ರಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಹಾಸಿಗೆಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ.
ಸ್ನಾಯುಗಳ ಸಡಿಲಿಕೆ
ವಯಸ್ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ 40 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ನಂತರ, ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಬಿಗಿತ, ಬೆನ್ನು ನೋವು ಮತ್ತು ಆಯಾಸ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಜಪಾನಿಯರಿಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿದಿದೆ. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿನೀರಿನ ಟಬ್ ನಲ್ಲಿ (ಒಫುರೊ) ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಿರ್ಬಂಧಿತ ನರಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ನಾಯುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಡಿಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಬಿಗಿತ ಮತ್ತು ನೋವು ತಕ್ಷಣವೇ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಟೀವ್ ಆಗುತ್ತೀರಿ.
ಹೊಳೆಯುವ ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಮೆಲಟೋನಿನ್
ಜಪಾನಿನ ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ಪಾಟ್ ಲೆಸ್, ಎವರ್ ಗ್ರೀನ್ ಚರ್ಮದ ರಹಸ್ಯವು ಅವರ ರಾತ್ರಿಯ ಸ್ನಾನದಲ್ಲಿದೆ. ನೀವು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದಾಗ, ದೇಹವು ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಮೆಲಟೋನಿನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಆಳವಾಗಿ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ರಿಸಿದಾಗ, ಚರ್ಮದ ಕೋಶಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ಅವರ ಚರ್ಮವು ತಾಜಾ, ಹೊಳೆಯುವ ಮತ್ತು ಎವರ್ ಗ್ರೀನ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
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