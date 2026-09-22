ಇದು ಕೇವಲ ದೇಹದ ತೂಕವನ್ನು ಬಳಸಿ ಮಾಡುವ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಕ್ವಾಟ್. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳು, ತೊಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಳಭಾಗದ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಅಗಲವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಸ್ಕ್ವಾಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ತೊಡೆಯ ಒಳಭಾಗ ಮತ್ತು ಕೆಳಭಾಗದ ಸ್ನಾಯುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಸ್ಕ್ವಾಟ್ ಭಂಗಿಯಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಜಿಗಿಯುತ್ತಾ ಮಾಡುವ ವ್ಯಾಯಾಮವಿದು. ಇದು ಕಾಲುಗಳ ಶಕ್ತಿ, ವೇಗ ಮತ್ತು ಚಲನೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.
ಎದೆಯ ಹತ್ತಿರ ಡಂಬಲ್ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಈ ಸ್ಕ್ವಾಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಳಭಾಗದ ಸ್ನಾಯುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸವಾಲು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಒಂದು ಕಾಲನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟು, ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಲನ್ನು ಎತ್ತರದ ಬೆಂಬಲದ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಮಾಡುವ ವ್ಯಾಯಾಮ. ಇದು ಕಾಲುಗಳ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಗೋಡೆಗೆ ಬೆನ್ನು ಆನಿಸಿ ಸ್ಕ್ವಾಟ್ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕೂರುವ ವ್ಯಾಯಾಮವಿದು. ಇದು ಕಾಲುಗಳ ಸ್ನಾಯುಗಳ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸ್ಕ್ವಾಟ್ ಭಂಗಿಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮೇಲೇಳದೆ ಸಣ್ಣ ಚಲನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡುವ ವ್ಯಾಯಾಮ. ಇದು ಕಾಲಿನ ಸ್ನಾಯುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಒಂದು ಕಾಲನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟು, ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಲನ್ನು ಹಿಂದಿಟ್ಟು ಕೆಳಗೆ ಕುಳಿತು ಏಳುವ ವ್ಯಾಯಾಮ. ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಲಿನ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.
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