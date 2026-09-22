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ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕಾಲುಗಳಿಗಾಗಿ 8 ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವಾಟ್ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು

ಕಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಳಭಾಗದ ದೇಹವನ್ನು ಫಿಟ್ ಆಗಿಡಲು ಸ್ಕ್ವಾಟ್ಸ್ ಬೆಸ್ಟ್. ನಿಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ವರ್ಕೌಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬಹುದಾದ 8 ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಕ್ವಾಟ್ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
health-life Sep 22 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:Getty
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ಬಾಡಿವೇಟ್ ಸ್ಕ್ವಾಟ್ (Bodyweight Squat)

ಇದು ಕೇವಲ ದೇಹದ ತೂಕವನ್ನು ಬಳಸಿ ಮಾಡುವ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಕ್ವಾಟ್. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳು, ತೊಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಳಭಾಗದ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

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ಸುಮೊ ಸ್ಕ್ವಾಟ್ (Sumo Squat)

ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಅಗಲವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಸ್ಕ್ವಾಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ತೊಡೆಯ ಒಳಭಾಗ ಮತ್ತು ಕೆಳಭಾಗದ ಸ್ನಾಯುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.

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ಜಂಪ್ ಸ್ಕ್ವಾಟ್ (Jump Squat)

ಸ್ಕ್ವಾಟ್ ಭಂಗಿಯಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಜಿಗಿಯುತ್ತಾ ಮಾಡುವ ವ್ಯಾಯಾಮವಿದು. ಇದು ಕಾಲುಗಳ ಶಕ್ತಿ, ವೇಗ ಮತ್ತು ಚಲನೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.

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ಗಾಬ್ಲೆಟ್ ಸ್ಕ್ವಾಟ್ (Goblet Squat)

ಎದೆಯ ಹತ್ತಿರ ಡಂಬಲ್ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಈ ಸ್ಕ್ವಾಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಳಭಾಗದ ಸ್ನಾಯುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸವಾಲು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

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ಬಲ್ಗೇರಿಯನ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಸ್ಕ್ವಾಟ್

ಒಂದು ಕಾಲನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟು, ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಲನ್ನು ಎತ್ತರದ ಬೆಂಬಲದ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಮಾಡುವ ವ್ಯಾಯಾಮ. ಇದು ಕಾಲುಗಳ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.

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ವಾಲ್ ಸ್ಕ್ವಾಟ್ (Wall Squat)

ಗೋಡೆಗೆ ಬೆನ್ನು ಆನಿಸಿ ಸ್ಕ್ವಾಟ್ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕೂರುವ ವ್ಯಾಯಾಮವಿದು. ಇದು ಕಾಲುಗಳ ಸ್ನಾಯುಗಳ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

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ಪಲ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಾಟ್ (Pulse Squat)

ಸ್ಕ್ವಾಟ್ ಭಂಗಿಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮೇಲೇಳದೆ ಸಣ್ಣ ಚಲನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡುವ ವ್ಯಾಯಾಮ. ಇದು ಕಾಲಿನ ಸ್ನಾಯುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.

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ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಸ್ಕ್ವಾಟ್ (Split Squat)

ಒಂದು ಕಾಲನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟು, ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಲನ್ನು ಹಿಂದಿಟ್ಟು ಕೆಳಗೆ ಕುಳಿತು ಏಳುವ ವ್ಯಾಯಾಮ. ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಲಿನ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್‌ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.

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