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- ಎಸೆಯುವ ಬಟಾಣಿ ಸಿಪ್ಪೆಯಿಂದ ಹತ್ತೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಶಾಹಿ ಕಬಾಬ್! ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬೇಕೆನ್ನಿಸುವ ಟೇಸ್ಟಿ ರೆಸಿಪಿ
ಎಸೆಯುವ ಬಟಾಣಿ ಸಿಪ್ಪೆಯಿಂದ ಹತ್ತೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಶಾಹಿ ಕಬಾಬ್! ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬೇಕೆನ್ನಿಸುವ ಟೇಸ್ಟಿ ರೆಸಿಪಿ
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಸವೆಂದು ಬಿಸಾಡುವ ಬಟಾಣಿ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ರುಚಿಕರವಾದ ಶಾಹಿ ಕಬಾಬ್ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಈ ಲೇಖನ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಹಸಿಮೆಣಸು, ಶುಂಠಿ, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ, ಕೇವಲ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ತಿಂಡಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬಹುದು.
ಬಟಾಣೆಯ ಸಿಪ್ಪೆ
ಬಟಾಣೆ ಹಲವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡುವುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಆದರೆ ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಎಸೆಯುವ ಬಟಾಣಿ ಸಿಪ್ಪೆಯಿಂದ ಟೇಸ್ಟಿ ಟೇಸ್ಟಿ ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದರೆ ನಂಬುವಿರಾ?
ಹತ್ತೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಹಿ ಕಬಾಬ್
ನಂಬಲೇ ಬೇಕು. ಇದರ ಸಿಪ್ಪೆಯಿಂದಲೇ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುವ, ಒಂದು ಸಲ ತಿಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತಿನ್ನಬೇಕು ಎನ್ನಿಸುವ ಶಾಹಿ ಕಬಾಬ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದೂ ಕೇವಲ ಹತ್ತೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ!
ಮೊದಲಿಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ
ಮೊದಲಿಗೆ ಬಟಾಣಿ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಖಾರದ ಟೇಸ್ಟಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ 2ರಿಂದ 4 ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಗೂ ಎರಡು ಪೀಸ್ ಶುಂಠಿ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಹಿಡಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪಿನ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ತರಿತರಿಯಾಗಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ಕಡಲೇಹಿಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿ
ಇದಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕೈದು ಬೇಯಿಸಿದ ಅಲೂಗಡ್ಡೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡ್ಲೆಹಿಟ್ಟು, ಒಂದು ಚಮಚ ಆಮ್ಚೂರ್ ಪೌಡರ್ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಬಿಳಿ ಎಳ್ಳು ಮತ್ತು ಗೋಡಂಬಿ
ನಂತರ ಉಂಡೆ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಪ್ಪಟೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿಎಳ್ಳು ಮತ್ತು ಪುಡಿ ಮಾಡಿದ ಗೋಡಂಬಿ ಉದುರಿಸಬೇಕು.
ತುಪ್ಪದಿಂದ ಫ್ರೈ
ತವಾದ ಮೇಲೆ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಹಾಕಿ, ಇದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಎರಡೂ ಕಡೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
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