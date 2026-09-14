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- ಇಂದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14 ರಂದು ಈ 5 ರಾಶಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು
ಇಂದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14 ರಂದು ಈ 5 ರಾಶಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು
ಇಂದು, ಸೋಮವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14, 2026, ಶುಕ್ರ-ಚಂದ್ರನ ಸಂಯೋಗವು ಹಲವಾರು ಶುಭ ರಾಜಯೋಗಗಳೊಂದಿಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಐದು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳಿಗೆ ಬಲವಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14 ರ ಮಿಥುನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14 ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ದಿನವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರ, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಪೂರ್ವಜರ ಭೂಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರದತ್ತ ಸಾಗಬಹುದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14 ರ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಇಂದು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14, ಬಹಳ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ದಿನವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಬಹುದು. ನಿರ್ವಹಣೆ, ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರು ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತಿ ಸಾಧ್ಯ. ಸಣ್ಣ ವ್ಯವಹಾರ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಸಹ ಗಮನಾರ್ಹ ಲಾಭವನ್ನು ತರಬಹುದು.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14 ರ ತುಲಾ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14 ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ದಿನವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಫ್ಯಾಷನ್, ಐಷಾರಾಮಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಚಲನಚಿತ್ರ, ಮಾಧ್ಯಮ, ಗ್ಲಾಮರ್ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರು ಗಮನಾರ್ಹ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಖರ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯು ಪ್ರಣಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಮದುವೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳು ಬರಬಹುದು.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14 ರ ಧನು ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14 ಧನು ರಾಶಿಯ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ದಿನವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ರಾಜಕೀಯ, ಆಡಳಿತ ಸೇವೆಗಳು, ಬೋಧನೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಥವಾ ದತ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಬಹುಕಾಲದ ಆಸೆ ಇಂದು ಈಡೇರಬಹುದು. ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಹಾಯವು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭದ ಬಲವಾದ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ನಿಮಗೆ ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14 ರ ಮೀನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14 ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಉತ್ಸಾಹಭರಿತ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ದಿನವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಉದ್ಯಮಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪೋಷಕರಿಂದ ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ಕಾನೂನು ಅಥವಾ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರು ಗಮನಾರ್ಹ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರ ಲಾಭಗಳು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ವಿರೋಧಿಗಳು ಸೋಲುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತೆ-ಮಾವರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಲಾಭವಾಗಬಹುದು. ಪ್ರಯಾಣ ಸಾಧ್ಯ, ಅದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.