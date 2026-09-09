ಶಿವ, ವಿಷ್ಣು, ಬುಧ, ಸೂರ್ಯನ ಕೃಪೆಯಿಂದ 4 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಸಿಂಹಾಸನ ಫಿಕ್ಸ್, ರಾಜವೈಭೋಗ!
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಬುಧರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ 'ಸಿಂಹಾಸನ ಸೂರ್ಯ ಯೋಗ' ಎಂಬ ಅಪರೂಪದ ವಿದ್ಯಮಾನ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಯೋಗವು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರ, ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ4 ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗಲಿವೆ.
ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳ ಸಂಯೋಗ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಅಪರೂಪದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನ. ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುತ್ತವೆ. ಸೂರ್ಯದೇವನನ್ನು ಶಿವ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣನ ನೇರ ರೂಪವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, ಬುಧನನ್ನು ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ಸ್ವರೂಪವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯನ ತೇಜಸ್ಸು ಮತ್ತು ಬುಧನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಾಗ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಸಿಂಹಾಸನದಂತಹ ಸ್ಥಾನಗಳು ಲಭಿಸುತ್ತವೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯು ಕಾಲಪುರುಷನ 6 ಮತ್ತು 10ನೇ ಮನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಚಲವಾದ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗವು ಬಡತನವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ, ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ: ಕಿರೀಟ ಧರಿಸುವ ಕಾಲ
- ಸ್ವಂತ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಬುಧರ ಸಂಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಲಿದೆ.
- ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರುತ್ತವೆ.
- ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳು ಅರಸಿ ಬರುತ್ತವೆ.
- ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನಮಾನವು ಕಿರೀಟ ಧರಿಸಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ: ಸುವರ್ಣ ಯೋಗ
- ಧನು ರಾಶಿಯ 10ನೇ ಮನೆಯಾದ ಕರ್ಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನು ಇರುವುದರಿಂದ 'ಸಿಂಹಾಸನ ಸೂರ್ಯ ಯೋಗ'ದ ಗರಿಷ್ಠ ಫಲಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲಿವೆ.
- ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದವರು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ತಲೆಬಾಗುತ್ತಾರೆ.
- ಸರ್ಕಾರಿ ವಲಯ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಬಡ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಅಧಿಕಾರಯುತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ.
- ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವು ಸುವರ್ಣಯುಗವಾಗಲಿದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ಮಾತುಗಳಿಂದಲೇ ಕೋಟ್ಯಧಿಪತಿ
ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯ 2ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಧನ, ವಾಕ್ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನು ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾನೆ.
- ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
- ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ನಿಂತುಹೋಗಿದ್ದ ಪ್ರಮುಖ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
- ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ.
- ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಹಣದ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗುವ ಯೋಗ ಬರಲಿದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ: ಆರ್ಥಿಕ ತಿರುವು
11ನೇ ಮನೆಯಾದ ಲಾಭ ಸ್ಥಾನದ ಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯನ ನೇರ ದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಬುಧಾದಿತ್ಯ ಯೋಗ
- ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ತಿರುವು ಸಿಗಲಿದೆ
- ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಆಗಮನ & ಅಪಾರ ಲಾಭ
- ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ
- ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತೀರಿ.
Disclaimer: ಇದು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ದೃಢೀಕರಿಸುವದಿಲ್ಲ.