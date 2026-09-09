Guru Peyarchi 2026: ಗುರು ಸಂಚಾರದಿಂದ 4 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ! ಅದೃಷ್ಟ+ಹಣದ ಮಳೆ ಸುರಿಯಲಿದೆ!
ಗುರು ಸಂಚಾರ 2026: ಗುರು ಗ್ರಹದ ಸ್ಥಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ 4 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಹಣ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟದ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂದೇಳಲಿರುವ ಆ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ನೋಡೋಣ.
ಗುರು ಸಂಚಾರ 2026
ವೇದ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುರುವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಜ್ಞಾನ, ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ಅಧಿಪತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗುರು ಒಂದು ರಾಶಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗಲು ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಗುರು ತನ್ನ ಉಚ್ಛ ರಾಶಿಯಾದ ಕಟಕದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಬರುವ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31 ರಂದು, ಗುರು ಕಟಕ ರಾಶಿಯಿಂದ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಿದ್ದಾನೆ.
ಜನವರಿ 25, 2027ರವರೆಗೆ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಸಂಚರಿಸಲಿರುವ ಗುರು, ನಂತರ ವಕ್ರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಕಟಕ ರಾಶಿಯತ್ತ ಚಲಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಗುರು ಸಂಚಾರವು ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದರೂ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
1. ಮೇಷ
2. ಕಟಕ
ಕಟಕ ರಾಶಿಯ 2ನೇ ಮನೆಯಾದ ಧನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಗುರು ಸಂಚರಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಇದ್ದ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ದೂರವಾಗಿ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ನೆಲೆಸಲಿದೆ. ಆದಾಯದ ಹರಿವು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಿಂದ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
3. ಸಿಂಹ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯ 1ನೇ ಮನೆಯಾದ ಜನ್ಮ ರಾಶಿಗೆ ಗುರು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳು ಬೆಳೆಯಲಿವೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರಲಿವೆ. ಹಣದ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಬಂಧುಗಳ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ದೂರವಾಗಲಿವೆ.
4. ತುಲಾ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯ 11ನೇ ಮನೆಯಾದ ಲಾಭ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಗುರು ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗಲಿವೆ. ಆದಾಯವು ಹಲವು ಮೂಲಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹೊಸ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ಮೂಲಕ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ.