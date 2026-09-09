ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಬುಧನಿಂದ ದ್ವಿಗ್ರಹ ಯೋಗ, ಈ ರಾಶಿಗೆ ಕೈತುಂಬಾ ಹಣ, ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ..!
ಬುಧವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9 ಬುಧ, ಕನ್ಯಾರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆಶ್ಲೇಷಾ ನಂತರ ಚಂದ್ರನು ಮಘ ನಕ್ಷತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕರ್ಕಾಟಕದಿಂದ ಸಿಂಹಕ್ಕೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ದ್ವಿಗ್ರಹ ಯೋಗದ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಹಳ ಶುಭ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9 ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ತಾಜಾತನವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ದಿನದ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅಸಾಧಾರಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನೋಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವು ಸರಾಗವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಸಂಜೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಸಮಯವು ರೋಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಮೋಜಿನ ಸಮಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ರುಚಿಕರವಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಹ ಆನಂದಿಸುವಿರಿ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಬುಧವಾರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9, ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರತ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಿನದ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಿಮ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ದಿನದ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧವು ಧೈರ್ಯದ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ನೀವು ವಾದಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗುವ ಕೆಲವು ಹೊಸ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಸಹ ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೀರಿ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9 ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ದಿನದ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಅಧಿಪತಿಯು ದಿನದ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತಾನೆ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಲಾಭಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಅದೃಷ್ಟವು ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವವರು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಬುಧವಾರ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ತರುತ್ತದೆ. ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರಿಗೆ ನಾಳೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಸಂಜೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಬಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲೂ ನೀವು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಲಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಮನರಂಜನಾ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿತ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೌಶಲ್ಯಗಳಿಂದ ನೀವು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ದಿನದ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸದ್ಗುಣ ಕಾರ್ಯಗಳ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ನಿಮ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ನಾಳೆ ನೀವು ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಅತ್ತೆ-ಮಾವಂದಿರಿಂದಲೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ.