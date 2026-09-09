ಸಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯಲಿವೆ.. ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಪಡೆಯುವ 4 ರಾಶಿ
Venus transit 2026 ಶುಕ್ರನು ಸಂಚಾರ ಮಾಡಲಿರುವ ಕಾರಣ, 4 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ತಮ್ಮ ಸಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆದು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೋಡೋಣ?
ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರ 2026
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಶುಕ್ರನು ಸೌಂದರ್ಯ, ಸಂಪತ್ತು, ಪ್ರೀತಿ, ಐಷಾರಾಮಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಅಧಿಪತಿ. ರಾಕ್ಷಸರ ಗುರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಶುಕ್ರನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ 30 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಅದು ಕೆಲವು ಮಧ್ಯಂತರಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11 ರಂದು ಶುಕ್ರನು ಸ್ವಾತಿ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 24 ರವರೆಗೆ ಶುಕ್ರನು ಸ್ವಾತಿ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ, ನಂತರ ಅದು ಚಿತ್ತಿರೈ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಧ್ಯಂತರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರವು ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರನ ಈ ಸಂಚಾರವು ನಿಮಗೆ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮನ್ನಣೆ ಮತ್ತು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಕೀರ್ಣ ಕೆಲಸಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅರ್ಹರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವು ಹಲವು ಮೂಲಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಈ ಸಂಚಾರವು ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟುವ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಮತೋಲಿತ ರಚನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಯೋಗದ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಹಣ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಮನೆ, ನಿವೇಶನ ಅಥವಾ ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಕನಸು ನನಸಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಈಗ ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ವಿವಾಹ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ವರ ಸಿಗುತ್ತಾರೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರ ಸ್ವಾತಿ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಒತ್ತಡವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತೀರಿ. ಕಲೆ, ಮಾಧ್ಯಮ, ಫ್ಯಾಷನ್ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವ ಜನರು ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಲಾಭದಾಯಕ ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವೆ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ದೊರೆಯುವ ಸಮಯ ಇದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆಸೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಈಗ ಕೈಬಿಡಬಹುದು. ಹಣದ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಬಡ್ತಿ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಮೌಲ್ಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.