ರಾಹು-ಕೇತು ಸಂಚಾರ: ವರ್ಷಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ 4 ರಾಶಿಗಳ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ
ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದ ಗ್ರಹ ಸಂಚಾರಗಳಿಂದಾಗಿ, 4 ರಾಶಿಯವರ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡುಬರಲಿದೆ. ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು, ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ತಿರುವುಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
4 ರಾಶಿಗಳ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಹಾಗೂ ಅದ್ಭುತ ಬೆಳವಣಿಗೆ
ಈ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ರಾಶಿ ಚಕ್ರದವರ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡು ಬರಲಿವೆ ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಹ ಸಂಚಾರಗಳು ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗುರುಬಲ ಹಾಗೂ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ರಾಹು-ಕೇತು ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ 12 ರಾಶಿಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಲಿವೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ 4 ರಾಶಿಗಳ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಹಾಗೂ ಅದ್ಭುತ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಾಣಲಿವೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ತಿಂಗಳುಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡಲಿವೆ. ಹೊಸ ವ್ಯಾಪಾರ ಅವಕಾಶಗಳಿಂದ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹಣದ ಹರಿವು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ. ಹೊಸ ಜನರ ಪರಿಚಯ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಹಕಾರವು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಲಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲಿವೆ. ಕುಟುಂಬದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಕೈ ಹಾಕಿದ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣುವಿರಿ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿರುವು ನೀಡಲಿದೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಸೂಕ್ತ ಕೆಲಸ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗಲಿದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ತರುವ ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಅಂತಿಮಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವವರು ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಕ್ಕಿ, ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರುವಿನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನವಾಗುವ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಮಯವಿದು. ಸ್ವಂತ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವವರು ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಸಂಬಳ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತವೆ. ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವವರ ಕನಸುಗಳು ನನಸಾಗಲಿವೆ. ಬಾಕಿ ಇದ್ದ ಸಾಲಗಳು ತೀರಿ, ಉಳಿತಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುವಷ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಅಡೆತಡೆಗಳು ದೂರವಾಗಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ ಬರಲಿದೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಮನ್ನಣೆ ಮತ್ತು ಬಡ್ತಿ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವ್ಯಾಪಾರ ಆರಂಭಿಸಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡುಬರಲಿದೆ.
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