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- Lucky Zodiac Sign: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18 ರವರೆಗೆ ಈ ರಾಶಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಸಮಯ, ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು ಓಪನ್
Lucky Zodiac Sign: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18 ರವರೆಗೆ ಈ ರಾಶಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಸಮಯ, ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು ಓಪನ್
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18 ರಂದು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ತನ್ನ ಕೆಳ ರಾಶಿಯಾದ ಕರ್ಕ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಶುಭ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18 ರವರೆಗೆ ಈ ರಾಶಿಗೆ ಅದ್ಭುತ
ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತನ್ನ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಮುಂದಿನ ರಾಶಿಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಶುಕ್ರವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18, 2026 ರಂದು ಸಂಜೆ 5:03 ಕ್ಕೆ, ಮಂಗಳ ತನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಳ ರಾಶಿಚಕ್ರವಾದ ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ತನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಳ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳನ ಸಂಚಾರವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸವಾಲಿನ ಸಮಯಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚಿನ ಅವಧಿ, ಅಂದರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18 ರವರೆಗೆ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ಜನರು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಯಶಸ್ಸು, ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸಹ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮಂಗಳವು ಕರ್ಕ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುವ ಮೊದಲು ಯಾವ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಸಮಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಈ ಸಮಯ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟಕರವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟವು ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣ ಇರುತ್ತದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಲೀಕರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ಪ್ರಗತಿಗೆ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನೀವು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದು.
ಶುಕ್ರ-ರಾಹು ನಕ್ಷತ್ರ ಸಂಚಾರ: ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ಸೇರಿದಂತೆ ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಗಮನಾರ್ಹ ಲಾಭವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳು ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ, ಅದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಬಲವಾದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುತ್ತೀರಿ. ಸರಿಯಾದ ತಂತ್ರದೊಂದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರವು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕಲಾತ್ಮಕ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಈ ಸಮಯವು ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ತರಬಹುದು. ನೀವು ಹೊಸ ಜನರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯು ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಮದುವೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪವು ಬರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ, ನೀವು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬಹುದು. ಮುಂಬರುವ ಸಮಯವು ಅನೇಕ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.