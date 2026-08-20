ಶನಿ ದೇವನ ವಕ್ರ ದೃಷ್ಟಿ, ಮಂಗಳನ ಉಗ್ರ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಮುಂದಿನ 3 ವಾರ 5 ರಾಶಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ
ಶನಿ ದೇವನ ವಕ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಮಂಗಳನ ಉಗ್ರ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಮೂರು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಸವಾಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಲಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 5 ರಾಶಿಯವರು ಯಾವೆಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಶನಿ ದೇವನ ವಕ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಮಂಗಳನ ಉಗ್ರ ಸಂಚಾರ
ಶನಿ ದೇವನ ವಕ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಮಂಗಳನ ಉಗ್ರ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ಸಂಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಇದು ಮುಂದಿನ 3 ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸವಾಲಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಹಾಗಾದರೆ, ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕಾದ ಆ 5 ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ನೋಡೋಣ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಅನಗತ್ಯ ಪ್ರಯಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಳಲುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಹಾರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಸರಿಯಾದ ಹಿಡಿತ ಹೊಂದುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಕುರುಡಾಗಿ ನಂಬುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮಂಗಳ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅವನ ವೇಗದ ಮತ್ತು ಉಗ್ರ ಚಲನೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅವಸರಕ್ಕೆ ದೂಡಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಎರಡು ಬಾರಿ ಯೋಚಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಅನಗತ್ಯ ವಾದಗಳಿಂದ ದೂರವಿದ್ದರೆ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ಶನಿ ಮತ್ತು ಮಂಗಳರ ವಿರೋಧಾಭಾಸದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಈ 3 ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಯಾರಿಗೂ ಹಣವನ್ನು ಸಾಲವಾಗಿ ನೀಡುವುದನ್ನು ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದೂಡುವುದು ಜಾಣತನ. ಕೋಪವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಒಳಿತಾಗುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಶನಿಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಅಥವಾ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಹಿಂಜರಿಕೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಯಾವುದನ್ನೂ ಅವಸರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಡಿ. ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಶನಿ ದೇವರ ಪ್ರಭಾವವು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಠಿಣವಾಗಿರಲಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಲೆದಾಟ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ತಾಳ್ಮೆ ಇರಲಿ. ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸಿ.