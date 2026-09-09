ಗಣೇಶನ ಸೊಂಡಿಲು ಎಡಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಅರ್ಥಗಳಿವೆ. ಎಡ ಸೊಂಡಿಲಿನ ಗಣೇಶನನ್ನು ಮನೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಲ ಸೊಂಡಿಲಿನ ಗಣೇಶ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ರೂಪ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೂಜಾ ನಿಯಮಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬಲ ಸೊಂಡಿಲಿನ ಗಣೇಶನನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಬಾರದು ಎಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ.
ಗಣೇಶನ ಸೊಂಡಿಲು ಯಾವ ಕಡೆ ಇರಬೇಕು?
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನ ಮೂರ್ತಿ ಇಡುವಾಗ ಅದರ ಸೊಂಡಿಲು ಯಾವ ಕಡೆ ತಿರುಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹಲವರು ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರ ಪ್ರಕಾರ ಎಡಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದ ಸೊಂಡಿಲಿನ ಗಣೇಶ ಮನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತ, ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದ ಸೊಂಡಿಲಿನ ಗಣೇಶನಿಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಪೂಜಾ ಕ್ರಮ ಅಗತ್ಯ. ಆದರೆ ಈ ನಂಬಿಕೆಯ ಹಿಂದೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಏನಿದೆ?
ಎಡಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದ ಸೊಂಡಿಲಿನ ಗಣೇಶ!
ಗಣೇಶನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸೊಂಡಿಲು ಎಡಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ವಾಮಮುಖಿ ಗಣೇಶ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣಸಿಗುವ ರೂಪ ಇದಾಗಿದೆ. ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಎಡಭಾಗವನ್ನು ಚಂದ್ರ, ತಂಪು ಮತ್ತು ಮೃದುತ್ವದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮನೆಯ ಪೂಜೆಗೆ ಈ ರೂಪವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದ ಸೊಂಡಿಲಿನ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು?
ಸೊಂಡಿಲು ಗಣೇಶನ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ದಕ್ಷಿಣಾಭಿಮುಖಿ ಗಣೇಶ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ರೂಪವಾಗಿದ್ದು, ನಿಯಮಿತ ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಪೂಜಾ ಕ್ರಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ.
ಬಲಭಾಗವನ್ನು ಸೂರ್ಯ, ಉಷ್ಣತೆ, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬಲ ಸೊಂಡಿಲಿನ ಗಣೇಶನನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಲೇಬಾರದು ಎಂಬುದು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿರುವ ನಿಯಮವಲ್ಲ. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಾಸ್ತು ಮತ್ತು ದೇವಾಲಯದ ಆಚರಣೆಗಳಿಂದ ಬಂದಿರುವ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸೊಂಡಿಲಿನ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಹತ್ವವಿದೆಯೇ?
ಇದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ. ಪ್ರಾಚೀನ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಶಾಸ್ತ್ರದ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನ ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳನ್ನು ಕೈಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ, ಹಿಡಿದಿರುವ ವಸ್ತುಗಳು, ಭಂಗಿ, ವಾಹನ ಮತ್ತು ಇತರ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೊಂಡಿಲು ಎಡಕ್ಕೋ ಅಥವಾ ಬಲಕ್ಕೋ ತಿರುಗಿರುವುದನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ವರ್ಗೀಕರಣವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮೂಲ ಲೇಖನ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ.
ಹಾಗಾದರೆ ಈ ನಂಬಿಕೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು?
ಭಾರತೀಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಡ ಮತ್ತು ಬಲ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಅರ್ಥಗಳಿವೆ. ಇದೇ ಪರಂಪರೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗಣೇಶನ ಸೊಂಡಿಲಿನ ದಿಕ್ಕಿಗೂ ಅರ್ಥವನ್ನು ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪೂಜಾ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸುವ ಪದ್ಧತಿ ಇರುವುದರಿಂದ, ಬಲ ಸೊಂಡಿಲಿನ ರೂಪಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಯಮ ಬೇಕು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಬೆಳೆದಿರಬಹುದು.
ನಿಮ್ಮ ಗಣೇಶನ ಸೊಂಡಿಲು ಯಾವ ಕಡೆ ಇದೆ?
ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ: ಸೊಂಡಿಲಿನ ದಿಕ್ಕನ್ನು ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲ್ಲ, ಗಣೇಶನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಗುರುತಿಸಬೇಕು. ನೀವು ಗಣೇಶನ ಎದುರು ನಿಂತಾಗ ಅವರ ಎಡಭಾಗ ನಿಮ್ಮ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹಲವರು ಸೊಂಡಿಲಿನ ದಿಕ್ಕನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಬಲ ಸೊಂಡಿಲಿನ ಗಣೇಶ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಬಲಕ್ಕೆ ಸೊಂಡಿಲಿರುವ ಗಣೇಶನ ಮೂರ್ತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದರಿಂದಲೇ ಯಾವುದೇ ಅನಿಷ್ಟ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಯಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ನಿಷೇಧವಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆ ಅಥವಾ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಹೀಗಾಗಿ ಗಣೇಶನ ಸೊಂಡಿಲಿನ ದಿಕ್ಕನ್ನು ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಭಯದ ಕಾರಣವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ. ಗಣೇಶನ ಆರಾಧನೆಯ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಭಕ್ತಿ, ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯಾಗಿದೆ.