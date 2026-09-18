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- Fashion Hacks: ಇನ್ಮುಂದೆ ಡ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಬ್ರಾ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಹೊರಗೆ ಕಾಣಲ್ಲ! ಈ 5 ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ
Fashion Hacks: ಇನ್ಮುಂದೆ ಡ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಬ್ರಾ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಹೊರಗೆ ಕಾಣಲ್ಲ! ಈ 5 ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ
Fashion Hacks: ಡ್ರೆಸ್ ಅಥವಾ ಟಾಪ್ ಧರಿಸಿದಾಗ ಬ್ರಾ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಹೊರಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆಯೇ? ಬ್ರಾ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಕ್ಲಿಪ್, ಸೇಫ್ಟಿ ಪಿನ್, ಸರಿಯಾದ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಫಿಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಈ ಸರಳ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ನೀಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಬ್ರಾ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಹೊರಗೆ ಕಾಣಿಸದಂತೆ ಟ್ರಿಕ್ಸ್
ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಡ್ರೆಸ್ ಅಥವಾ ಟಾಪ್ ಧರಿಸಿದಾಗ ಬ್ರಾ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಪದೇಪದೇ ಹೊರಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯೇ? ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ಲೀವ್ಲೆಸ್, ಆಫ್-ಶೋಲ್ಡರ್ ಅಥವಾ ಡೀಪ್ ನೆಕ್ ಇರುವ ಬಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಇದರಿಂದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಲುಕ್ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಳಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿಬಾರಿ ಹೊಸ ಬ್ರಾ ಖರೀದಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಸರಳ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಬ್ರಾ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಪ್ಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಬ್ರಾ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಕ್ಲಿಪ್ ಬಳಸಿ
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಸಣ್ಣ ಬ್ರಾ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಕ್ಲಿಪ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಬ್ರಾದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಪ್ಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಡಿಯುವಂತೆ ಕ್ಲಿಪ್ ಹಾಕಿದರೆ ಅವು ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಮಧ್ಯಭಾಗದತ್ತ ಬರುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ತೆರೆದ ಭುಜಗಳಿರುವ ಡ್ರೆಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಕಾಣಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಸೇಫ್ಟಿ ಪಿನ್ನಿಂದ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ
ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಕ್ಲಿಪ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸಣ್ಣ ಸೇಫ್ಟಿ ಪಿನ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ಟೆಯ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಪನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಪಿನ್ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಚುಚ್ಚದಂತೆ ಹಾಗೂ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ.
ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಪ್ನ ಉದ್ದವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿಸಿ
ಬ್ರಾ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಹೊರಗೆ ಕಾಣಲು ತಪ್ಪಾದ ಫಿಟ್ ಕೂಡ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ತುಂಬಾ ಸಡಿಲವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಭುಜದಿಂದ ಜಾರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಾ ಧರಿಸಿದ ನಂತರ ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿರುವಂತೆ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಪ್ನ ಉದ್ದವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿಸಿ.
ವಿಭಿನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ಗಳಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಬ್ರಾ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ
ನೀವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ಲೀವ್ಲೆಸ್ ಅಥವಾ ವಿಭಿನ್ನ ನೆಕ್ಲೈನ್ ಇರುವ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಕನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಬ್ರಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಬಹುದು. ಇದರ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಪ್ಗಳನ್ನು ಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಸಬಹುದು.
ಬಟ್ಟೆಯ ಒಳಗೆ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಹಾಕಿಸಿ
ಕೆಲವು ಡ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಟಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲೇ ಸಣ್ಣ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಗಳು ಅಥವಾ ಲೂಪ್ಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇವು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಟೈಲರ್ ಮೂಲಕ ಸಣ್ಣ ಹೂಕ್ ಅಥವಾ ಲೂಪ್ ಹಾಕಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಬ್ರಾ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಬಟ್ಟೆಯ ಒಳಗೇ ಉಳಿಯಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
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