Kannada

ಕೇವಲ 1 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಡೈಲಿ ವೇರ್ ಇಯರ್ ರಿಂಗ್ಸ್

fashion Sep 18 2026
Author: Naveen Kodase Image Credits:Pra Jewels
Kannada

ಲೀಫ್ ಡಿಸೈನ್

ಎಲೆಯ ವಿನ್ಯಾಸದ ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಇಯರ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತವೆ. ರೋಸ್ ಗೋಲ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಇವು ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ.

Image credits: Pra Jewels
Kannada

ಕಲರ್‌ಫುಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಇಯರ್ ರಿಂಗ್ಸ್

ಕಲರ್‌ಫುಲ್ ಹರಳುಗಳಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುವ ಈ ಇಯರ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಕೇವಲ 1 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಇವು ಡೈಲಿ ವೇರ್‌ಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್.

Image credits: Pra Jewels
Kannada

ಕ್ಯೂಟ್ ಇಯರ್ ರಿಂಗ್ಸ್

ನೋಡಲು ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರುವ ಈ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಪ್ಪುತ್ತವೆ. ಇವು ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸ್ಟೇನ್‌ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್‌ನಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತವೆ.

Image credits: Pra Jewels
Kannada

ಸ್ಟಡ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್

ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಇಯರ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೇವಲ 1 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ರೋಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲೇ ಇವು ಸಿಗುತ್ತವೆ.

Image credits: Pra Jewels
Kannada

ಬಟರ್‌ಫ್ಲೈ ರಿಂಗ್ಸ್

ಸಣ್ಣ ರಿಂಗ್‌ಗಳಿಗೆ ಚಿಟ್ಟೆಯ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ಯೂಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

Image credits: Pra Jewels
Kannada

ಫ್ಲವರ್ ಸ್ಟಡ್ಸ್

ಬಿಳಿ ಹರಳುಗಳಿರುವ ಈ ಫ್ಲವರ್ ಸ್ಟಡ್ಸ್ ಡೈಲಿ ವೇರ್‌ಗೆ ಬೆಸ್ಟ್. ದೊಡ್ಡವರಿಗೂ ಈ ಡಿಸೈನ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

Image credits: Pra Jewels
Kannada

ಕ್ಯೂಟ್ ಸ್ಟಡ್ಸ್

ಈ ರೀತಿಯ ಸ್ಟೋನ್ ಸ್ಟಡ್ಸ್ ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಗೆ ಇವು ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತಿವೆ.

Image credits: Pra Jewels

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