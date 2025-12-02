'ಭೂತ ಶುದ್ಧಿ ಪದ್ಧತಿ'ಯಂತೆ ವಿವಾಹವಾದ Samantha Ruth Prabhu: ಏನಿದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಪ್ರದಾಯ?
ನಟಿ ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ತಮ್ಮ ಗೆಳೆಯ ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರು ಅವರ ಜೊತೆ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ಈ ವಿವಾಹವು ಭೂತ್ ಶುದ್ಧಿ ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ ನಡೆಯಿತು, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿವಾಹಕ್ಕಿಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಏನಿದು ಸಂಪ್ರದಾಯ? ಯಾಕೆ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಮೂಲಕ ಮದುವೆಯಾದರು ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾದ 16 ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವೂ ಒಂದು, ಮತ್ತು ಜನರು ಪವಿತ್ರ ತಾಳಿ, ಏಳು ಸುತ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹದ ಪವಿತ್ರ ಬಂಧಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಟಿ ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ಅವರ ವಿವಾಹವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡೀಯಾದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ತನ್ನ ಗೆಳೆಯ ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರು ಅವರನ್ನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ವಿವಾಹವಾದರು.
ಭೂತ್ ಶುದ್ಧಿ ವಿವಾಹ
ಸದ್ಯ ಈ ವಿವಾಹವು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿವಾಹ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಭೂತ್ ಶುದ್ಧಿ ವಿವಾಹವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಭೂತ್ ಶುದ್ಧಿ ವಿವಾಹವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿವಾಹಕ್ಕಿಂತ ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ
ಭೂತ್ ಶುದ್ಧಿ ವಿವಾಹ ಎಂದರೇನು?
ನಟಿ ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ಅವರು ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನ ಈಶಾ ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ಭೈರವಿ ದೇವಿಯ ಮುಂದೆ "ಭೂತ ಶುದ್ಧಿ ವಿವಾಹ" ಸಮಾರಂಭದ ಮೂಲಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕ ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರು ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಭೂತ್ ಶುದ್ಧಿ ವಿವಾಹವು ಒಂದು ಪ್ರಾಚೀನ ಯೋಗ ಆಚರಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ವಧು-ವರರು ಮದುವೆಯ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವ ಮೊದಲು ಐದು ಅಂಶಗಳಿಂದ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಐದು ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ, ನೀರು, ಬೆಂಕಿ, ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸೇರಿವೆ.
ಭೂತ ಶುದ್ಧಿ ವಿವಾಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
ಭೂತ ಶುದ್ಧಿ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ, ವಧು-ವರರನ್ನು ಮೊದಲು ಐದು ಅಂಶಗಳಿಂದ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಜೋಡಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಆಳವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಸದ್ಗುರುಗಳು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ಯೋಗ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಭೂತ ಶುದ್ಧಿ ವಿವಾಹವನ್ನು ಲಿಂಗ ಭೈರವಿ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿವಾಹ ಆಚರಣೆಯು ದಂಪತಿಗಳನ್ನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ, ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಂಪ್ರದಾಯ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ
ಈ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭವು ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ "ಭೂತ ಶುದ್ಧಿ" (ಪವಿತ್ರ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಸುತ್ತುವ ಆಚರಣೆ) ಎಂಬ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಸುತ್ತುವುದು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಆಚರಣೆಯ ಐದು ಸುತ್ತುಗಳ ನಂತರ, ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಲಿಂಗ ಭೈರವಿ ದೇವತೆಯ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಅರಿಶಿನ ಮಂಗಳಸೂತ್ರವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ನಂತರ, ದಂಪತಿಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮದುವೆಯಾಗಬಹುದು.
