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- ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ನೋಡಲು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ, ಈ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ ಚೆನ್ನ! ಅದ್ಭುತ ಅನುಭವ ಸಿಗೋದೆಲ್ಲಿ?
ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ನೋಡಲು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ, ಈ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ ಚೆನ್ನ! ಅದ್ಭುತ ಅನುಭವ ಸಿಗೋದೆಲ್ಲಿ?
ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಕಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ಯಶ್ ದ್ವಿಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಲಿವುಡ್ ಮಟ್ಟದ ಆಕ್ಷನ್, ತಾರಾಗಣ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ.
'ಕೆಜಿಎಫ್: ಚಾಪ್ಟರ್ 2' ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಿಜಯದ ನಂತರ, ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಎದುರುನೋಡುತ್ತಿದ್ದ 'ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್' ಯಶ್ (Yash) ಅವರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಚಿತ್ರ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್’ (Toxic: A Fairy Tale for Grown-Ups) ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಅಬ್ಬರಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವು ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್, ಹಾಲಿವುಡ್ ಮಟ್ಟದ ಆಕ್ಷನ್ ಹಾಗೂ ಅದ್ಭುತ ತಾರಾಗಣದಿಂದಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕ್ರೇಜ್ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಗತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:
ಚಿತ್ರದ ಮುಖ್ಯ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು (Quick Highlights):
ಚಿತ್ರದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ - ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್ (Toxic)
ನಾಯಕ ನಟ - 'ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್' ಯಶ್ (ದ್ವಿಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ)
ನಿರ್ದೇಶನ - ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್
ನಿರ್ಮಾಣ- ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ (KVN) & ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್
ಸೆನ್ಸಾರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ - 'A' (Adults Only)
ಚಿತ್ರದ ಅವಧಿ (Runtime)- 3 ಗಂಟೆ 14 ನಿಮಿಷಗಳು
ಅಂದಾಜು ಬಜೆಟ್ - ₹400 ಕೋಟಿಯಿಂದ ₹500 ಕೋಟಿ
ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಗಳು - 2D, IMAX, Dolby Cinema, 4DX, EPIQ
'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಕಥಾಹಂದರವೇನು? :
ಚಿತ್ರವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ತರ ಕಾಲಘಟ್ಟದ (1940 ರಿಂದ 1970 ರ ದಶಕದ) ಗೋವಾ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಪರಾಧ, ಹಿಂಸಾಚಾರ ಮತ್ತು ದ್ರೋಹಗಳ ಕರಾಳ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ರಾ (Raw) ಮತ್ತು ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ತೆರೆದಿಡಲಾಗಿದೆ.
ಯಶ್ ಡಬಲ್ ರೋಲ್ – ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ತಾರಾಗಣದಲ್ಲಿ?
ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ‘ರಾಯ’ (Raya) ಮತ್ತು ಆತನ ಮಗ ‘ರೂಮಿ / ಟಿಕೆಟ್’ (Rumi / Ticket) ಎಂಬ ದ್ವಿಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಂದೆ-ಮಗನ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವೇ ಕಥೆಯ ಪ್ರಮುಖ ತಿರುಳಾಗಿದೆ.
ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ: 'ನಾಡಿಯಾ' ಎಂಬ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ.
ನಯನತಾರಾ: ರಾಯನ ಸಹೋದರಿ 'ಗಂಗಾ' ಆಗಿ ಖಡಕ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ.
ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ: 'ಎಲಿಜಬೆತ್' ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ.
ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ: 'ರೆಬೆಕಾ' ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ.
ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್: 'ಮೆಲಿಸಾ' ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ.
ಉಳಿದಂತೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಒಬೆರಾಯ್, ಡೇರೆಲ್ ಡಿ'ಸಿಲ್ವಾ, ಸುದೇವ್ ನಾಯರ್, ಬಾಲಾಜಿ ಮನೋಹರ್ ಹಾಗೂ ಸಂಜೀದಾ ಶೇಖ್ ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾಲಿವುಡ್ ಮಟ್ಟದ ಆಕ್ಷನ್ & ತಾಂತ್ರಿಕ ತಂಡ:
ಆಕ್ಷನ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ: ಜಾನ್ ವಿಕ್ (John Wick) ಮತ್ತು ಫಾಸ್ಟ್ & ಫ್ಯೂರಿಯಸ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಹಾಲಿವುಡ್ ಸಾಹಸ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜೆಜೆ ಪೆರ್ರಿ (JJ Perry) ಹಾಗೂ ಭಾರತದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅನ್ಬರಿವ್ (Anbariv) ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಸಾಹಸ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಣೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ & ಸಂಕಲನ: ರಾಜೀವ್ ರವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸೆರೆಯಾಗಿದ್ದು, ಉಜ್ವಲ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಸಂಕಲನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಗೀತ: ವಿಶಾಲ್ ಮಿಶ್ರಾ, ತನಿಷ್ಕ್ ಬಾಗ್ಚಿ, ಫಹೀಮ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ರವಿ ಬಸ್ರೂರ್ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದ್ದು, ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತವನ್ನು (BGM) ರವಿ ಬಸ್ರೂರ್ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಥಳಗಳು & ಭಾಷೆಗಳು:
ಚಿತ್ರವನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಹಿಂದಿ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಡಬ್ ಆಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. 1940-70ರ ಕಾಲಘಟ್ಟವನ್ನು ಮರುಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಬೆಂಗಳೂರು, ಮುಂಬೈ, ಗೋವಾ, ತೂತುಕುಡಿ ಮತ್ತು ಜೈಪುರಗಳಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.
ಐಮ್ಯಾಕ್ಸ್ & 4DX ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿ ಅನುಭವ:
ಚಿತ್ರವು ಕೇವಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರದೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ರೋಮಾಂಚಕ ಅನುಭವ ನೀಡಲು IMAX, Dolby Cinema, 4DX ಮತ್ತು EPIQ ನಂತಹ ವಿಶ್ವದರ್ಜೆಯ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ರನ್ಟೈಮ್ 3 ಗಂಟೆ 14 ನಿಮಿಷಗಳಷ್ಟಿದ್ದು, ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ (A Certificate) ಎಂದು ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಂಡಳಿ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಿದೆ.
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