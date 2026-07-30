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- ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾದ್ರೂ Actor Yash Radhika Pandit ಇಷ್ಟು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಿಂದ ಬದುಕಲು ಕಾರಣ ಆ ಗ್ರಹ ಮೈತ್ರಿ
ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾದ್ರೂ Actor Yash Radhika Pandit ಇಷ್ಟು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಿಂದ ಬದುಕಲು ಕಾರಣ ಆ ಗ್ರಹ ಮೈತ್ರಿ
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಕೀರ್ತಿಪತಾಕೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿರುವ ಜೋಡಿ ಎಂದರೆ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ (Yash) ಹಾಗೂ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ (Radhika Pandit). ಇದೀಗ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ದಂಪತಿಯ ದಾಂಪತ್ಯ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಕುರಿತು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಯಶ್ (Yash) ಹಾಗೂ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ದಾಂಪತ್ಯ ಸಾಮರಸ್ಯ
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಕೀರ್ತಿಪತಾಕೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿರುವ ಜೋಡಿ ಎಂದರೆ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ (Yash) ಹಾಗೂ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ (Radhika Pandit). ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನೆಚ್ಚಿನ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಇವರ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಸದಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
ಯಶಸ್ಸಿನ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿರುವ ಯಶ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಹಿಂದೆ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಅವರ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯೂ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ದಂಪತಿಯ ದಾಂಪತ್ಯ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಕುರಿತು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಹಾಗೂ ಗ್ರಹಗತಿಗಳ ಆಧಾರಿತ ಆಸಕ್ತಿಕರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಗ್ರಹಗಳ ಮೈತ್ರಿ
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಯಶ್ ಮತ್ತು ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಅವರ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ನೇರವಾದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಶ್ ಅವರ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕದ ಸಂಖ್ಯೆ 8 ಆಗಿದ್ದರೆ, ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಅವರ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕದ ಸಂಖ್ಯೆ 6 ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗದಿದ್ದರೂ, ಜಾತಕದಲ್ಲಿನ ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಗ್ರಹ ಮೈತ್ರಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಂಬಿಕೆ.
ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ, ಯಶ್ ಮತ್ತು ರಾಧಿಕಾ ಅವರ ನಡುವಿನ ಪರಸ್ಪರ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ, ಸಾಮರಸ್ಯ ಹಾಗೂ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ನೀಡುವ ಬೆಂಬಲವೇ ಅವರ ದಾಂಪತ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಯಶ್ ಸಾಧನೆಯ ಹಿಂದೆ ರಾಧಿಕಾ ಅವರ ಪೂರಕ ಶಕ್ತಿ?
ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಅವರು ಯಶ್ಗಿಂತಲೂ ಮುಂಚೆಯೇ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು, ಹಲವು ಯಶಸ್ವಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ನಟಿ. ಆದರೆ ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿರುವ ಅವರು, ಪತಿಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ.
ಯಶ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಇಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು, ಮಕ್ಕಳ ಆರೈಕೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ರಾಧಿಕಾ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿದೆ.
ಒಬ್ಬರ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಬೆಂಬಲವೇ ಶಕ್ತಿ
ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುತ್ತಿರುವಾಗ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವುದು ಕೂಡ ಯಶಸ್ವಿ ದಾಂಪತ್ಯದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಬಹುದು.
ಯಶ್ ಮತ್ತು ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಅವರ ಜೋಡಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪರಸ್ಪರ ಬೆಂಬಲ, ಗೌರವ ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಅಥವಾ ಗ್ರಹಗತಿಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಏನೇ ಹೇಳಲಿ, ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ನೀಡುವ ಗೌರವ, ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರಕ ಬೆಂಬಲವೇ ಈ ಜೋಡಿಯ ದಾಂಪತ್ಯದ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಎನ್ನಬಹುದು.
ಸೂಚನೆ: ಮೇಲಿನ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಗ್ರಹಗತಿಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ/ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದ್ದು, ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸಾಬೀತಾದ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲ.
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