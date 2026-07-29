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- ಭಾರತದ ವೇಗಿ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಗಾಯ; ಬೆಂಕಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಸುರಿಯುವಂತೆ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ ಗ್ಲೆನ್ ಮೆಕ್ಗ್ರಾತ್!
ಭಾರತದ ವೇಗಿ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಗಾಯ; ಬೆಂಕಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಸುರಿಯುವಂತೆ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ ಗ್ಲೆನ್ ಮೆಕ್ಗ್ರಾತ್!
ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ವೇಗಿ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾರ ಗಾಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದೆ. ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಬುಮ್ರಾ ದಾರಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ದಿಗ್ಗಜ ಗ್ಲೆನ್ ಮೆಕ್ಗ್ರಾತ್ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಟಿ-20, ಟೆಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಲಹೆಯನ್ನೂ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂಬೈ: ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ವೇಗಿ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾರ ಗಾಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ತಲೆನೋವಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಮುಂಬರುವ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಗೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಬುಮ್ರಾರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಬಿಸಿಸಿಐನ 'ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್' ನಿಂದ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಆಡುತ್ತಾರೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಕಳೆದ ಸರಣಿಯ ವೇಳೆ ಕಾರ್ಡಿಫ್ನಲ್ಲಿ ಬುಮ್ರಾರ ಮೊಣಕಾಲಿಗೆ ಗಾಯವಾಗಿತ್ತು.
ಗಾಯದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಬುಮ್ರಾ, ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಮುಂದುವರಿಸಲು ದಾರಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ದಿಗ್ಗಜ ವೇಗಿ ಗ್ಲೆನ್ ಮೆಕ್ಗ್ರಾತ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬುಮ್ರಾರ ದೇಹದ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಗಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. "ಬುಮ್ರಾಗೆ ಈಗ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು? 31-32? ಆತ ಇನ್ನೂ ಯುವಕ. ಹಾಗಾಗಿ, ದೀರ್ಘಕಾಲ ಆಡಲು ಒಂದು ದಾರಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು. ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಅವರಿಗೆ ಕೆಲವು ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ. ಆದರೂ, ಆತ ವಿಶ್ವದರ್ಜೆಯ ಬೌಲರ್," ಎಂದು ಮೆಕ್ಗ್ರಾತ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕೋ ಅಥವಾ ಟಿ20 ಮಾತ್ರ ಆಡಬೇಕೋ ಎಂಬುದು ಬುಮ್ರಾರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿರ್ಧಾರ ಎಂದು ಮೆಕ್ಗ್ರಾತ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೈಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಚಾಚುವುದರಿಂದ ಕೀಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡ ಬೀಳುತ್ತದೆ ಎಂದೂ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವೇಗಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ರಕ್ಷಣೆ ಬೇಡ ಎಂದ ಮೆಕ್ಗ್ರಾತ್
ವೇಗದ ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ಅತಿಯಾದ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವುದನ್ನು ನಾನು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮೆಕ್ಗ್ರಾತ್ ಖಡಾಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ಗಾಯಗಳು ವೇಗಿಗಳ ಕೆರಿಯರ್ನ ಒಂದು ಭಾಗ. ದೀರ್ಘಕಾಲ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುವ ಬದಲು, ಬೌಲರ್ಗಳು ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವಷ್ಟು ತಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು," ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ಆರೈಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದರಿಂದ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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