2021 ರಿಂದ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನೋ-ಬಾಲ್ (84) ಎಸೆದ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಎಂಬ ಬೇಡದ ದಾಖಲೆ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಹೆಸರಿಗೆ ಸೇರಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಜಡೇಜಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 350 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ.
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಲ್ ರೌಂಡರ್ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಓವರ್ಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸುವ ಬೌಲರ್ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧರು. ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಿಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಸಮಯ ನೀಡದೆ ಚಟಾಫಟ್ ಓವರ್ಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸುವ ಜಡೇಜಾ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು ಬೇಡದ ದಾಖಲೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ. ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು 'ನೋ-ಬಾಲ್' ಎಸೆದ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಎಂಬ ಹಣೆಪಟ್ಟಿ ಜಡೇಜಾ ಪಾಲಾಗಿದೆ.
ದಿನದಿನಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ನೋ-ಬಾಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ
2021 ರಿಂದ ಈವರೆಗಿನ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನೋ-ಬಾಲ್ ಎಸೆದ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಡೇಜಾ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಜಡೇಜಾ ಬರೋಬ್ಬರಿ 84 ನೋ-ಬಾಲ್ಗಳನ್ನು ಎಸೆದಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನೋಮನ್ ಅಲಿ (40 ನೋ-ಬಾಲ್) ಅವರಿಗಿಂತ ಜಡೇಜಾ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ನೋ-ಬಾಲ್ಗಳನ್ನು ಎಸೆದಿರುವುದು ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
2021 ರಿಂದ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನೋ-ಬಾಲ್ ಎಸೆದ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗಳು
- ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ (ಭಾರತ): 84
- ನೋಮನ್ ಅಲಿ (ಪಾಕಿಸ್ತಾನ): 40
- ಲಸಿತ್ ಎಂಬುಲ್ದೇನಿಯಾ (ಶ್ರೀಲಂಕಾ): 33
- ಜಾಕ್ ಲೀಚ್ (ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್): 19
- ಜೋಮೆಲ್ ವಾರಿಕನ್ (ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್): 17
350 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು
ಒಂದೆಡೆ ನೋ-ಬಾಲ್ಗಳ ಕಾಟವಿದ್ದರೂ, ಜಡೇಜಾ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ನ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದ ಜಡೇಜಾ, ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 350 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ದಾಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಪರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಟೆಸ್ಟ್ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ 5ನೇ ಬೌಲರ್ ಎಂಬ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2012ರಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಜಡೇಜಾ, ಈಗಾಗಲೇ ಟಿ20 ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಏಕದಿನ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನೋ-ಬಾಲ್ಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಅವರು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂಡಿತರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.