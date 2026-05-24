ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಬೌಲರ್ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಅವರ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವನ್ನು ಕೋಚ್ ಮಹೇಲ ಜಯವರ್ಧನೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ವೇಳೆ ಆದ ಸಣ್ಣ ಗಾಯದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಕಾರಣ ಅವರ ಲಯಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗಿತ್ತು ಹಾಗೂ ಎದುರಾಳಿಗಳು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ರಿಸ್ಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹಿಂಜರಿದರು ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂಬೈ: ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್ ಬೌಲರ್ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಅವರ ಕಳಪೆ ಫಾರ್ಮ್ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಮಹೇಲ ಜಯವರ್ಧನೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಬುಮ್ರಾ ತಮ್ಮ ಎಂದಿನ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಮರಳಲು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದರು. ಆಡಿದ 13 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಅವರು ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಬೌಲರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ, ಐದು ಬಾರಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.
ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ವೇಳೆ ಬುಮ್ರಾಗೆ ಸಣ್ಣ ಗಾಯವಾಗಿತ್ತು. ಆ ಗಾಯದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆಯೇ ಅವರು ಐಪಿಎಲ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ, ಅವರಿಗೆ ಲಯ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಬೇಕಾಯಿತು ಅಂತ ಜಯವರ್ಧನೆ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ವಿಶ್ವಕಪ್ನಿಂದ ವಾಪಸ್ ಬಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಗಾಯವಾಗಿತ್ತು. ಆ ಗಾಯದೊಂದಿಗೇ ಅವರು ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಬೇಕಾಯಿತು. ಹೀಗಾಗಿ, ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡಿದ್ದೆವು. ಮೊದಲ ನಾಲ್ಕೈದು ಪಂದ್ಯಗಳು ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದವು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್ ವೇಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು," ಎಂದು ಜಯವರ್ಧನೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಈಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ವೇಗಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕೈದು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಯವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಆಡುವಾಗ, ಬೌಲಿಂಗ್ನ ನಿಖರತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವರು ಈಗ 100% ಫಿಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ನಮಗೆ ಈ ಸೀಸನ್ ಮುಗಿದಿದೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಗಳು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ದೊಡ್ಡ ರಿಸ್ಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧವಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೌಲರ್ಗಳಿಂದ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಒತ್ತಡ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ವಿಫಲರಾದೆವು," ಎಂದು ಜಯವರ್ಧನೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಬುಮ್ರಾ ವಿರುದ್ಧ ರಿಸ್ಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದ ಎದುರಾಳಿಗಳು
ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೂ, ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಬೌಲರ್ಗಳ ಪೈಕಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಕಾನಮಿ ರೇಟ್ (8.36) ಹೊಂದಿರುವುದು ಬುಮ್ರಾ ಅವರೇ. ಎದುರಾಳಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಬುಮ್ರಾ ವಿರುದ್ಧ ಹೆಚ್ಚು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಆಡಲು ಹೋಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ತುದಿಯಿಂದ ಉಳಿದ ಬೌಲರ್ಗಳು ಒತ್ತಡ ಹೇರಲು ವಿಫಲವಾದದ್ದು ಕೂಡ ಬುಮ್ರಾಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಸಿಗದಿರಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು ಎಂದು ಜಯವರ್ಧನೆ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಐದು ಬಾರಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಲೀಗ್ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಔಟ್!
ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಐದು ಬಾರಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡವು 19ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಸ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರುವ ಮೂಲಕ ಲೀಗ್ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಹೊರಬಿದ್ದು ನಿರಾಸೆ ಅನುಭವಿಸಿತು. ಆಡಿದ 13 ಪಂದ್ಯಗಳ ಪೈಕಿ ಮುಂಬೈ ಕೇವಲ 4 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು, 9 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲಿನ ಕಹಿಯುಂಡಿತು. ಇದೀಗ ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಕೊನೆಯ ಔಪಚಾರಿಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡವು ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಎದುರು ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದೆ.