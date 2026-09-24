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- Bollywood Weddings: ಮದುವೆಯಾಗಿ 18 ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆದ ಈ ಜೋಡಿ ಯಾರು?
Bollywood Weddings: ಮದುವೆಯಾಗಿ 18 ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆದ ಈ ಜೋಡಿ ಯಾರು?
ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಆದರ್ ಜೈನ್ ಹಾಗೂ ಆಲೇಖಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆಯಾಗಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 18 ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಈ ಜೋಡಿ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದು, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಕಚೇರಿಯ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಒಂದಾದ ಆದರ್ ಜೈನ್-ಆಲೇಖಾ ಅಡ್ವಾಣಿ
ಆದರ್ ಜೈನ್ ಹಾಗೂ ಆಲೇಖಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆಯಾಗಿ ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಈ ಜೋಡಿ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23ರ ಬುಧವಾರದಂದು ಆದರ್ ತಮ್ಮ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾನೂನು ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವಾಗ ಈ ಜೋಡಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗೆ ಪೋಸ್ ನೀಡಿದೆ. ಫೋಟೋಗಳಿಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಆದರ್, "ಟ್ರಯಲ್ ಪಿರಿಯಡ್ ಮುಗೀತು. ಇನ್ಮುಂದೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ, ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯೋದೂ ಇಲ್ಲ!" ಎಂದು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಜೊತೆಗೆ, "ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಮಿಸೆಸ್ ಜೈನ್" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ ಗಣಪತಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
2025ರಲ್ಲೇ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದ ಜೋಡಿ
ಈ ಜೋಡಿ ಈಗಷ್ಟೇ ಮದುವೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದರೂ, 2025ರಲ್ಲೇ ಆದರ್ ಹಾಗೂ ಆಲೇಖಾ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು.
ಮೊದಲು ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ವೈಟ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಈ ಜೋಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಹಸೆಮಣೆ ಏರಿತ್ತು. 2025ರ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಇವರ ಹಿಂದೂ ಮದುವೆಗೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಸ್ನೇಹಿತರು ಹಾಗೂ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಹಲವು ಗಣ್ಯರು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ಕಪೂರ್ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆ ಆದರ್ ಜೈನ್ ಆಪ್ತ ಒಡನಾಟ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವರ ಮದುವೆ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಪೂರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ಹಲವು ಸದಸ್ಯರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ರಣಬೀರ್, ಕರೀನಾ ಸೇರಿ ಹಲವು ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಭಾಗಿ
ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟರಾದ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಹಾಗೂ ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಖಾನ್ಗೆ ಆದರ್ ಜೈನ್ ಕಸಿನ್ ಆಗಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ ಕಪೂರ್ ಕುಟುಂಬದ ಹಲವರು ಇವರ ಮದುವೆ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.
ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ಆಲಿಯಾ ಭಟ್, ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಖಾನ್, ಕರಿಷ್ಮಾ ಕಪೂರ್, ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಹಾಗೂ ನೀತು ಕಪೂರ್ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಇವರ ಜೊತೆಗೆ ಅನನ್ಯಾ ಪಾಂಡೆ, ಸುಹಾನಾ ಖಾನ್ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ರೇಖಾ ಕೂಡ ಈ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೆರುಗು ತಂದಿದ್ದರು.
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಘಟಾನುಘಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಗಳೇ ಈ ಮದುವೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತ್ತು.
ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪರಿಚಯವಿದ್ದ ಆದರ್-ಆಲೇಖಾ
ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಚಾರವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹೇಳುವ ಮುನ್ನವೇ ಆದರ್ ಹಾಗೂ ಆಲೇಖಾ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪರಿಚಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಇವರ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂತು. ಕೊನೆಗೆ 2024ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಆಲೇಖಾಗೆ ಆದರ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಆಮೇಲೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಈ ಜೋಡಿ ರೋಕಾ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೂಲಕ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರೀತಿ 2025ರಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಬದಲಾಯಿತು.
ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಸಂಭ್ರಮಗಳನ್ನು ಕಂಡಿರುವ ಇವರ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ, ಈ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮೂಲಕ ಅಧಿಕೃತ ಕಾನೂನಿನ ಮುದ್ರೆ ಬಿದ್ದಿದೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ ಜೊತೆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಆದರ್
ಆಲೇಖಾ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುವ ಮುನ್ನ, ಆದರ್ ಜೈನ್ ನಟಿ ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ ಜೊತೆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿದ್ದರು. ಇವರ ಮದುವೆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಆದರ್ ಅವರ ಹಳೆಯ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬಗ್ಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಯಾಗಿತ್ತು.
ಆದರೆ, ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆದರ್ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹಬ್ಬಿದ್ದ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದ್ದರು.
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