27ರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಟೆಕ್ಕಿಯೊಬ್ಬರು 35ರೊಳಗೆ ₹2.5 ಕೋಟಿ ಸಂಪತ್ತು ನಿರ್ಮಿಸಿ IT ಉದ್ಯೋಗ ತೊರೆದು ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ. ₹20 ಲಕ್ಷ ಉಳಿತಾಯ ಹೊಂದಿರುವ ಅವರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹1.25 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮದುವೆ, ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಿಂದ ₹2.5 ಕೋಟಿ ಸಾಕೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದುರಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ 27 ವರ್ಷದ ಐಟಿ ವೃತ್ತಿಪರರೊಬ್ಬರು 35ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಉದ್ಯೋಗ ತೊರೆದು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದತ್ತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಮನ ಹರಿಸುವ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹23 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಕನಸಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲು ₹2.5 ಕೋಟಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ಗುರಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮದುವೆ, ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚಗಳು ಈಗ ಅವರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನೇ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿವೆ.
₹20 ಲಕ್ಷ ಉಳಿತಾಯದಿಂದ ₹2.5 ಕೋಟಿ ಗುರಿ!
ಸದ್ಯ ಸುಮಾರು ₹20 ಲಕ್ಷ ಉಳಿತಾಯ ಹೊಂದಿರುವ ಟೆಕ್ಕಿ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ₹1.25 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. SIP ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಶೇ.5ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ಸರಾಸರಿ ಶೇ.12ರಷ್ಟು ಆದಾಯ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹2.8 ಕೋಟಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಬಹುದು. ತೆರಿಗೆ ನಂತರ ₹2.5 ಕೋಟಿ ಉಳಿಯಬಹುದು ಎಂಬುದು ಅವರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ.
ಅವರ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲೂ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಮಗಳಿವೆ. 50 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ದುಬಾರಿ ಮನೆ ಬೇಡ, 30ರ ನಂತರವೇ ಕಾರು ಖರೀದಿ, ಅದೂ ₹10–12 ಲಕ್ಷದೊಳಗೆ ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅವರ ನಿಲುವು.
ಮದುವೆಯಲ್ಲೂ ‘ಎರಡನೇ ಆದಾಯ’ದ ನಿರೀಕ್ಷೆ!
ಮದುವೆಯ ನಂತರವೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಳಿತಾಯ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಗಾತಿ ಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ₹10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಗಾತಿ, ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹75,000 ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರೆ ಕುಟುಂಬದ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದು ಅವರ ಲೆಕ್ಕ.
ಆದರೆ ಮದುವೆ ಹುಡುಕಾಟ ಸುಲಭವಾಗಿಲ್ಲ. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ತೆಲಂಗಾಣ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ವೈವಾಹಿಕ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರೂ, ತಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹೊಂದುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕಡಿಮೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಕಳುಹಿಸಿದ ಹಲವು ವಿನಂತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯೂ ಬರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ರೆಡ್ಡಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಲ್ಕು ಜನರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ₹1 ಲಕ್ಷ ಸಾಕೇ?
ಇದೇ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ ನಗರದಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹1 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬದುಕಬಹುದೇ ಎಂದು ಅವರು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. 2BHK ಮನೆ, ದಿನಸಿ, ವಿಮೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲಾ ವೆಚ್ಚ ಸೇರಿಸಿದರೂ ರಜೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಕಾರು, ಮನೆ ದುರಸ್ತಿ, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಖರ್ಚುಗಳು ಈ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಲ್ಲ.
ಹೀಗಾಗಿ ₹2.5 ಕೋಟಿ ಬದಲು ₹5 ಕೋಟಿ ಕಾರ್ಪಸ್ ಬೇಕಾಗಬಹುದು, 35ರ ಬದಲು 45ರವರೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಅವರಿಗೆ ಮೂಡಿದೆ.
₹2.5 ಕೋಟಿ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆಯೇ?
35ರ ನಂತರ ₹2.5 ಕೋಟಿಯಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹12 ಲಕ್ಷ, ಅಂದರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹1 ಲಕ್ಷ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಉದ್ದೇಶ ಅವರದು. ಕೆಲ ಹಣವನ್ನು FD ಅಥವಾ ಬಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಉಳಿದ ಹಣವನ್ನು ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಇಡುವ ಯೋಜನೆಯೂ ಇದೆ.
ಆದರೆ ರೆಡ್ಡಿಟ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಆಶಾವಾದಿ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಣದುಬ್ಬರ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚ, ಕಾರು ಮತ್ತು ಮನೆ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಮಕ್ಕಳ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ ₹2.5 ಕೋಟಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ FIREಗೆ ಸಾಕಾಗದೇ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ₹4–6 ಕೋಟಿ ಕಾರ್ಪಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿನಿಮಾ ಕನಸು ಮಾತ್ರ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ..!
ಆರ್ಥಿಕ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳ ನಡುವೆ ಅವರ ಮೂಲ ಗುರಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ—ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ. ಈಗಾಗಲೇ ವೆಬ್ ಸರಣಿಯೊಂದನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಅವರು, ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಪಿಚಿಂಗ್ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ. ಬರವಣಿಗೆಯಿಂದ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹35,000 ಗಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನೂ ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಈ ಕಥೆ ಕೇವಲ FIRE ಗುರಿಯದ್ದಲ್ಲ. ಯುವಕರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಎಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಸಾಕು, ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ನಂತರ ಜೀವನದ ವೆಚ್ಚ ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ, ಹಾಗೂ ಕನಸಿನ ವೃತ್ತಿಗೆ ಬದಲಾದಾಗ ಎಷ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ ಅಗತ್ಯ ಎಂಬ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನೂ ಇದು ಮುಂದಿಡುತ್ತದೆ.