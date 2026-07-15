ಶಿವಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದು ಶುಭವೆಂದು ಶಿವ ಪುರಾಣ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಈ ನೀರನ್ನು ಚರಣಾಮೃತದಂತೆ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ, ಮನಃಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ನೀರನ್ನು ಸೇವಿಸುವಾಗ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬೀಳದಂತೆ ಮತ್ತು ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನು ಮುಟ್ಟದಂತೆ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು.
ದೇವರ ಪೂಜೆಗೆ ಇಂಥದ್ದೇ ದಿನವೆಂದೇನಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆ. ಆದರೆ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಶಿವನ ಪೂಜೆಗೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಶ್ರಾವಣ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಶುಭ ದಿನವಾಗಲಿ, ಶಿವಲಿಂಗಕ್ಕೆ ನೀರು ಅರ್ಪಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಶಿವನ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶಿವಲಿಂಗಕ್ಕೆ ನೀರು ಅರ್ಪಿಸುವುದರಿಂದ ಶಿವನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಭಕ್ತರ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪೂಜೆಯ ನಂತರ, ಶಿವಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ ನೀರನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕೇ ಬೇಡವೇ ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲಗಳಿವೆ. ನೀರನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಆಗುವ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನು? ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಶಿವ ಪುರಾಣದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಮತ್ತು ಈ ನೀರನ್ನು ಸೇವಿಸುವ ನಿಯಮ ಏನಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಶುಭದಾಯಕ ನೀರು
ಶಿವಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಶಿವ ಪುರಾಣದ ಒಂದು ಭಾಗವು ಶಿವಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ ನೀರನ್ನು ಪವಿತ್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಚರಣಾಮೃತದಂತೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸೇವಿಸಬಹುದು. ಈ ನೀರನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಈ ನೀರನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ರೋಗಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಭಕ್ತರ ನಂಬಿಕೆ
ಶಿವಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ ನೀರನ್ನು ಚರಣಾಮೃತದಂತೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮೂರು ಬಾರಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವುದು ಶುಭ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೀರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶುದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತು ಪೂಜಾ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಬಳಕೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಸಹ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
ನೀರು ಸೇವಿಸುವಾಗ ಈ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ
ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಶಿವಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ ನೀರನ್ನು ಸೇವಿಸುವಾಗ ಕೆಲವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕುಡಿಯುವಾಗ, ನೀರು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಯಾರ ಪಾದಗಳ ಮೇಲೂ ಬೀಳಬಾರದು. ಅಲ್ಲದೆ, ನೀರನ್ನು ಸೇವಿಸುವಾಗ ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನು ಮುಟ್ಟುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದರಿಂದ ಪೂಜೆಗೆ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.