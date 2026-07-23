ಆಗಸ್ಟ್ 2026 ರಲ್ಲಿ, 16 ದಿನಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಗ್ರಹಣಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸದಿದ್ದರೂ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಇವುಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಈ ಗ್ರಹಣಗಳು ಯಾವಾಗ, ಎಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಮಹತ್ವವೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳು ಎಂದರೆ, ಅದು ಹಬ್ಬದ ಟೈಮ್, ಹಬ್ಬಗಳ ಸಂಭ್ರಮ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಹಬ್ಬಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಎರಡು ವಿಸ್ಮಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಈ ವರ್ಷದ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳು ಕೇವಲ ಹಬ್ಬಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಆಕಾಶ ಘಟನೆಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿಯೂ ವಿಶೇಷವಾಗಲಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳು, ಕೇವಲ 16 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಮತ್ತು ನಂತರ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣ ಇರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸಿದಾಗಲೇ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಎರಡೆರಡು ಗ್ರಹಣ ಎನ್ನುವಂಥ ವಿದ್ಯಮಾನ ಅಪರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ ಈ ಎರಡೂ ಗ್ರಹಣಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಣದ ಸೂತಕ ಅವಧಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಗ್ರಹಣಗಳು ಕೇವಲ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುವ ಘಟನೆಯಲ್ಲ. ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆ ಮತ್ತು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಸಹ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಈ ಎರಡು ಗ್ರಹಣಗಳು ಯಾವಾಗ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ, ಅವು ಎಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಮಹತ್ವವೇನು ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಜನರು ಕುತೂಹಲದಿಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗ್ರಹಣಗಳು ಯಾವಾಗ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ?
ಆಗಸ್ಟ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಗ್ರಹಣವು ಆಗಸ್ಟ್ 12 ರಂದು ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ನಂತರ ಆಗಸ್ಟ್ 27 ಮತ್ತು 28 ರ ರಾತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಎರಡೂ ಗ್ರಹಣಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಸೂತಕ ಅವಧಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಗ್ರಹಣಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನದಿಂದಾಗಿ ವಿಶೇಷವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಗ್ರಹಣವನ್ನು ಏಕೆ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ?
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಗೌರವ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚಂದ್ರನು ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತುವಿನ ಸ್ಥಾನವೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜಾತಕವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಬದಲಾಗಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕೆಲವು ಜನರು ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಇತರರು ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.
ಗ್ರಹಣಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ?
ಆಗಸ್ಟ್ 12 ರಂದು ಒಟ್ಟು ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವು ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಸ್ಪೇನ್ನ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಯುರೋಪ್, ಉತ್ತರ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಶಃ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 27 ಮತ್ತು 28 ರಂದು ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣಗಳು ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಆಫ್ರಿಕಾದ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ.
ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ದೇವರನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುವುದು, ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಾನ ಮಾಡುವುದು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೋಪ, ಅನಗತ್ಯ ವಾದಗಳು ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಹ ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎರಡೂ ಗ್ರಹಣಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ, ಇಲ್ಲಿ ಸೂತಕ ಅವಧಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.