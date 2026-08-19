Feng Shui: ಇವತ್ತೇ ಇದನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ದೂರ ಮಾಡಿ… ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆಯಾಗೋದು ಖಚಿತ!
Feng Shui : ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಉಳಿಯದಿದ್ದರೆ, ಈ ಮೂರು ಫೆಂಗ್ ಶೂಯಿ ತಪ್ಪುಗಳಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಮುಖ್ಯ ಬಾಗಿಲು, ಸಂಪತ್ತಿನ ಮೂಲೆ ಮತ್ತು ಹಾಸಿಗೆಯ ಕೆಳಗಿರುವ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಸರಳವಾದ ಫೆಂಗ್ ಶೂಯಿ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆಯಾಗೋದು ಖಚಿತಾ.
ಫೆಂಗ್ಶುಯಿ ಮತ್ತು ಹಣ
ಫೆಂಗ್ಶುಯಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಚೀನ ಚೀನೀ ವಿದ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದು, ನಾವು ವಾಸಿಸುವ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಹರಿವನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಫೆಂಗ್ಶುಯಿ ಪ್ರಕಾರ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣವು ನಮ್ಮ ಸುಪ್ತ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ಹರಿವು ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರೂ ಹಣದ ಕೊರತೆ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ತಪ್ಪುಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದ ಬಳಿ ಚಪ್ಪಲಿಗಳ ರಾಶಿ
ಫೆಂಗ್ಶುಯಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರವನ್ನು ಶಕ್ತಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ದ್ವಾರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲನೆಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪೆಂದರೆ, ಜನರು ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದ ಬಳಿ ಚಪ್ಪಲಿಗಳ ರಾಶಿ ಹಾಕುವುದು ಅಥವಾ ಕಸವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡುವುದು. ಈ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಕೊಳಕು ಮನೆಗೆ ಬರುವ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ದಾರಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅವಕಾಶಗಳು ನಿಮ್ಮ ಬಾಗಿಲಿನಿಂದಲೇ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತವೆ.
ಮುಖ್ಯ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಹೀಗೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಿ
ಈ ದೋಷವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಬಾಗಿಲಿನ ಮುಂದೆ ಇರುವ ಚಪ್ಪಲಿಗಳ ರ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಅಥವಾ ಅವುಗಳನ್ನು ಶೂ ರ್ಯಾಕ್ ನಲ್ಲಿಡಿ. ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ. ಫೆಂಗ್ಶುಯಿ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರ ನಿಮ್ಮ ನರಮಂಡಲವನ್ನು ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಆಗ್ನೇಯ ಮೂಲೆ ಹೀಗಿರಲಿ
ಮನೆ ಅಥವಾ ಕಚೇರಿಯ ಆಗ್ನೇಯ ಮೂಲೆಯನ್ನು ಫೆಂಗ್ಶುಯಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಪ್ರದೇಶ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಎರಡನೇ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪೆಂದರೆ ಈ ಮೂಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಕಸವನ್ನು ತುಂಬಿಡುವುದು. ಈ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಿ ಉಂಟಾದಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಹಣದ ಆಗಮನವೂ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ.
ಆಗ್ನೇಯ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಆಗ್ನೇಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಹಳೆಯ ಕಾಗದಗಳು, ಕಸ ಅಥವಾ ತುಂಡಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ. ಈ ಮೂಲೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಹಸಿರು ಗಿಡ ಇಡಿ. ಫೆಂಗ್ಶುಯಿ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯು ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸುಪ್ತ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಹಾಸಿಗೆಯ ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಿರಿ
ಮೂರನೇ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪೆಂದರೆ ಹಾಸಿಗೆಯ ಕೆಳಗೆ ಹಳೆಯ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳು, ಸೂಟ್ಕೇಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ಒಡೆದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡುವುದು. ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಹಾಸಿಗೆಯ ಕೆಳಗಿನ ಜಾಗವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಖಾಲಿಯಾಗಿ ಇಡಿ. ಹಳೆಯದಾದ ಅಥವಾ ಒಡೆದಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವನ್ನೂ ಮನೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ, ಇದರಿಂದ ಹೊಸ ಶಕ್ತಿಯ ಹರಿವು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.