Varamahalakshmi festival: ಇದೇ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಸ್ಟ್ 21 ರಂದು ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಲಾಗ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸುವ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಇದೂ ಒಂದು. ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬ ಏಕೆ ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ, ಆಚರಣೆ ವಿಧಾನ ಹೇಗೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಅಥವಾ ಅಜ್ಜಿ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತಕ್ಕೆ ಕಳಶ ಇಡುವುದನ್ನು ನೋಡಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಆ ಕಳಶವನ್ನು ಏಕೆ ಇಡುತ್ತಾರೆ? ಪೂಜೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದ ಅರ್ಥವೇನು? ಈ ಬಾರಿ ನೀವೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಏನೇನು ಬೇಕು?
ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತ ಎಂದರೇನು?
ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತವನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಿರತಂ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ‘ವರ’ ಎಂದರೆ ಅನುಗ್ರಹ, ‘ಲಕ್ಷ್ಮಿ’ ಎಂದರೆ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸಂಕೇತ. ಕುಟುಂಬದ ಆರೋಗ್ಯ, ಸಂತೋಷ, ನೆಮ್ಮದಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಈ ವ್ರತವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.
2026ರಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಯಾವಾಗ?
2026ರಲ್ಲಿ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತವನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 21, ಶುಕ್ರವಾರ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಹುಣ್ಣಿಮೆಗೆ ಮುನ್ನ ಬರುವ ಶುಕ್ರವಾರ. ಪೂಜೆಯ ಮುಹೂರ್ತವನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಪಂಚಾಂಗ ಅಥವಾ ಪುರೋಹಿತರ ಬಳಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಚಾರುಮತಿಯ ಕಥೆ ಏನು?
ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತಕ್ಕೆ ಚಾರುಮತಿಯ ಕಥೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಚಾರುಮತಿ ಎಂಬ ಭಕ್ತೆಯ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು, ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾಳೆ. ದೇವಿಯ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಚಾರುಮತಿ ವ್ರತ ಆಚರಿಸಿದ ಬಳಿಕ, ಆ ಊರಿನ ಇತರ ಮಹಿಳೆಯರೂ ವ್ರತವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದರು ಎಂಬುದು ಪುರಾಣದ ನಂಬಿಕೆ.
ಪೂಜೆಯ ಮೊದಲ ಹಂತ ಕಳಶ ಸ್ಥಾಪನೆ
ಮೊದಲು ಬಂಗಾರದ ಬಣ್ಣದ ಅಥವಾ ಹಿತ್ತಾಳೆಯ ಕಳಶಕ್ಕೆ ನೀರು ಅಥವಾ ಅಕ್ಕಿ ತುಂಬಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟೆ ಸುತ್ತಿ ಮೇಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮುಖವನ್ನು ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ದೇವಿಯ ಪ್ರತಿರೂಪವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಳಶವನ್ನು ಮರದ ಪೀಠದ ಮೇಲಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಎರಡನೇ ಹಂತ ಮಂಗಳಾರತಿ ಮತ್ತು ಪೂಜೆ
ಕಳಶ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ನಂತರ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸಿ, ಹೂವು, ಕುಂಕುಮ, ಚಂದನ ಅರ್ಪಿಸಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗಂಟೆ ಬಾರಿಸಿ ಆರತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತದ ಕಥೆಯನ್ನು ಓದುವುದು ಅಥವಾ ಕೇಳುವುದು ಸಂಪ್ರದಾಯ.
ಮೂರನೇ ಹಂತ ನೈವೇದ್ಯ
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ಮೊದಲು ದೇವಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಾಯಸ, ಸಿಹಿ ಪೊಂಗಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕುಟುಂಬದ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ನಾಲ್ಕನೇ ಹಂತ ಪ್ರಸಾದ
ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ನಂತರ ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ಕುಟುಂಬದವರು ಮತ್ತು ಬಂದ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಹಂಚಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ತಯಾರಿಸುವ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವಿದೆ.
ಐದನೇ ಹಂತ ತಾಂಬೂಲ
ಪೂಜೆಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಬರುವ ಸುಮಂಗಲಿಯರಿಗೆ ತಾಂಬೂಲ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ, ಅಡಿಕೆ, ಅರಿಶಿನ, ಕುಂಕುಮ, ಹಣ್ಣು, ಬ್ಲೌಸ್ ಪೀಸ್ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆ.
ಪೂಜೆಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕು?
ಕಳಶ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮುಖ, ಪೂಜೆಯ ಸೀರೆ, ಚಂದನ, ಮರದ ಪೀಠ, ತಟ್ಟೆ, ದೀಪ, ಗಂಟೆ, ಧೂಪದಾನಿ, ಕುಂಕುಮ, ಹೂವು, ನೈವೇದ್ಯದ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ತಾಂಬೂಲಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಂದೇ ದಿನ ಖರೀದಿಸುವ ಬದಲು ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಮುಂಚೆಯೇ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ಕಳಶ, ತಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿವರ್ಷವೂ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.