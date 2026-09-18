ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18, 2026 ರ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ: ವೃತ್ತಿ, ವ್ಯವಹಾರ, ಹಣ, ಪ್ರೀತಿ, ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಂದು ಗ್ರಹ ಸ್ಥಾನಗಳು ಏನನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ? ಯಾವ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಇಂದು ಯಾರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಬೇಕು?
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಕೊರತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಉತ್ಸಾಹಭರಿತರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸಹ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ಇತರರ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಹುದುಗಿಸುವಂತಹದ್ದನ್ನು ಹೇಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವ ಬದಲು, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವಿಧಾನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಬೇಡಿಕೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸಹ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೀರಿ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಇಂದು, ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಮೋಡಿ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲ ಚಿಂತನೆಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇತರರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ನೇಹಿತರ ನಡುವೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಚಡಪಡಿಕೆ ನಿಮ್ಮ ನಿದ್ರೆಯ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ನೀತಿ ಮತ್ತು ಸಂವಹನವು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಇಂದು, ನಿಮ್ಮ ವರ್ಚಸ್ಸು ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವವು ಜನರನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರು, ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರರು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳು ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಇತರರ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಭರವಸೆಗಳು ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸಿನ ಬದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಶಾಂತ ತಯಾರಿ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಇಂದು, ನಿಮ್ಮ ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ಅಥವಾ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನ. ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರವಾಸವೂ ಸಾಧ್ಯ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ದಿನವು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಆದಾಯದ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಲಾಭವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
ಸಿಂಹ
ಇಂದು, ನಿಮ್ಮ ಗಮನವು ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳು, ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಸಂಭಾಷಣೆಯು ನಿಮಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಕೊರತೆ ಅಥವಾ ಒಂಟಿತನದ ಭಾವನೆಯು ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅನುಮಾನಿಸುವ ಬದಲು, ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಡಿ. ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು, ಬಡ್ತಿಯನ್ನು ಕೇಳಲು ಅಥವಾ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲು ದಿನವು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಇಂದು, ನಿಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಘಟಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವು ನಿಮಗೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಅದೃಷ್ಟವೂ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂತೋಷವಾಗಿಡುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆತುರದಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಸಾಲ ನೀಡುವುದನ್ನು ಅಥವಾ ಓದದೆ ಯಾವುದೇ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ಇಂದು, ನಿಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲಿತ ನಡವಳಿಕೆಯು ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನದ ನಡುವೆ ಉತ್ತಮ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಶಾಂತ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಸಂಕೀರ್ಣ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಸಹ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿರಬೇಕೆಂಬ ಬಯಕೆಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಅಥವಾ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ದುರಹಂಕಾರ ಮತ್ತು ಆತುರವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ಇಂದು, ನೀವು ಅಗಾಧ ಧೈರ್ಯ, ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಬೆಂಬಲವು ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತ ಅಥವಾ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ವಾದಗಳು ಅಹಂಕಾರದ ಹೋರಾಟಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೀರಿ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಇಂದು ನೀವು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುವಿರಿ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ನಿಮ್ಮ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಣಯ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಅಥವಾ ಕಿರಿಯರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಸ್ವರದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಅತಿಯಾದ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಅದೃಷ್ಟ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲ ಚಿಂತನೆಯು ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ, ದೇಶೀಯ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಾದಗಳು ಅಥವಾ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಹಠಾತ್ ಖರೀದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಪ್ರಲೋಭನೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಇಂದು, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಆಳವಾದ ಚಿಂತನೆ, ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಕೀರ್ಣ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತರುವ ಅಥವಾ ಬೆಳಕಿಗೆ ತರುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆಡಿಟಿಂಗ್, ಕೋಡಿಂಗ್, ಸಂಶೋಧನೆ ಅಥವಾ ಕಷ್ಟಕರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
ಮೀನ:
ಇಂದು, ನಿಮ್ಮ ಗಮನವು ಪಾಲುದಾರಿಕೆ, ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಶಾಂತವಾದ ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣವು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಬಲವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರಸ್ತುತಿಗಳು, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ದಿನವು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಯುವ ಬಲವಾದ ಬಯಕೆ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಸಾಲಗಳನ್ನು ತೀರಿಸುವತ್ತ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ದೊಡ್ಡ ವೆಚ್ಚಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು.