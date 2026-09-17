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- Jupiter Transit: ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಗುರು ಕೃಪೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ, ಈ 5 ರಾಶಿಯವರ ಲೈಫ್ಗೆ ಬಿಗ್ ಟರ್ನಿಂಗ್
Jupiter Transit: ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಗುರು ಕೃಪೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ, ಈ 5 ರಾಶಿಯವರ ಲೈಫ್ಗೆ ಬಿಗ್ ಟರ್ನಿಂಗ್
Jupiter Transit: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಗರು ಕೃಪೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಇದೀಗ 5 ರಾಶಿಯವರ ಲೈಫ್ ಬದಲಾಗುವ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಿದೆ. ಅವಕಾಶಗಳು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದಿವೆ. ಕೆಲಸ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಹಣಕಾಸು, ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಗುರು ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುರು ಭಗವಂತನನ್ನ ಜ್ಞಾನ, ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಸಂಪತ್ತು, ಶಿಕ್ಷಣ, ಮದುವೆ, ವೃತ್ತಿ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳ ಕಾರಕ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಗುರುವಿನ ಚಲನೆ ಅಥವಾ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಿರುವು ತರುತ್ತವೆ ಅನ್ನೋದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ನಂಬಿಕೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಗುರುವಿನ ಕೃಪೆಯಿಂದ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ.
ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಭೇಟಿ, ಕೆಲಸದ ಆಫರ್, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪರಿಚಯದಂತಹ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಘಟನೆಗಳೇ ದೊಡ್ಡ ತಿರುವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಗುರುವಿನ ಪ್ರಭಾವ ಇಂಥಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಂಥಾದ್ದೊಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗಬಹುದು.
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1. ಮೇಷ, ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ ಕೂಡಿಬರಲಿದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಹೊಸ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಸಿಗುವ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಕಲಿಯುವ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಇದುವರೆಗೂ ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸನ್ನಿವೇಶ ಕೂಡ ಎದುರಾಗಬಹುದು.
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2. ಮಿಥುನ – ಈಡೇರಲಿದೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು!
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್, ಶಿಕ್ಷಣ, ವೃತ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕೆಲಸದ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗಲಿವೆ. ಕೆಲಸ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಹೊಸ ಆಫರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬರಬಹುದು. ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಇರೋರು ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಕೈಹಾಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಹೊಸಬರ ಪರಿಚಯ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಯೂಸ್ ಫುಲ್ ಆಗಲಿದೆ.
3. ಸಿಂಹ – ಕೆರಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಿರುವು!
- ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಿರುವು
- ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ
- ನಿಮ್ಮ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ತೋರಿಸಲು ಒಳ್ಳೆ ವೇದಿಕೆ
- ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾರಿ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ
4. ಧನುಸ್ಸು – ತೆರೆಯಲಿದೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು
- ಧನುಸ್ಸು ರಾಶಿಗೆ ಗುರು ಭಗವಂತನೇ ಅಧಿಪತಿ.
- ಗುರುವಿನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ರಭಾವ ತುಂಬಾನೇ ಸಿಗಲಿದೆ
- ಜ್ಞಾನ, ಪ್ರಯಾಣ, ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಒದಗಿ ಬರಲಿವೆ
- ಹಳೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಮರೆತು ಹೊಸ ಐಡಿಯಾ ಸಿಗಲಿದೆ
5. ಮೀನ – ಹಣಕಾಸಿಗೆ ಹೊಸ ದಾರಿ
- ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಣ ಹಾಗೂ ವೃತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಒದಗಿ ಬರಲಿದೆ
- ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣಕಾಸು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಕೈಗೂಡಲಿವೆ
- ಹೊಸ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಐಡಿಯಾಗಳು ಹೊಳೆಯಲಿವೆ
- ಹೊಸ ಹೊಸ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ
- ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗಲಿದೆ
- ಪ್ಲಸ್-ಮೈನಸ್ ಯೋಚಿಸಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವುದು ಮುಖ್ಯ
ಯಾರಿಗೆ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ?
- ಮೇಷ: ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು, ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ
- ಮಿಥುನ: ಹೊಸ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್, ಕೆರಿಯರ್ ಪ್ರಗತಿ
- ಸಿಂಹ: ಪ್ರಮೋಷನ್/ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್
- ಧನುಸ್ಸು: ಶಿಕ್ಷಣ, ಪ್ರಯಾಣ, ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು
- ಮೀನ: ಆದಾಯ, ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾರಿ
- ಅವಕಾಶ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನಗಳು ಪಾಸಿಟಿವ್ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೂ, ಅವಕಾಶವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಪ್ರಯತ್ನ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಮೇಲೆಯೇ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಅವಕಾಶ ಬಂದರೆ ಆತುರಪಡದೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಬೇಕಾದ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಪಡೆದು, ನಿಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಗುರುವಿನ ಕೃಪೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಅಂತ ನಂಬಲಾಗಿರುವ ಈ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ, ಈ 5 ರಾಶಿಯವರ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಚಾರ ಮೊದಲು ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತರಲಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ!