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- Lucky Plants: ಹಣ, ನೆಮ್ಮದಿ, ಆರೋಗ್ಯ ನೀಡುವ 7 ಲಕ್ಕಿ ಗಿಡಗಳು! ಇವು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಫುಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ
Lucky Plants: ಹಣ, ನೆಮ್ಮದಿ, ಆರೋಗ್ಯ ನೀಡುವ 7 ಲಕ್ಕಿ ಗಿಡಗಳು! ಇವು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಫುಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ
Lucky Plants: ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೆಳೆಸುವ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಕೇವಲ ಅಂದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅದೃಷ್ಟ ತರುವ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಗಿಡಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ತುಂಬುತ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇವು ಕುಟುಂಬದ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಅರೆಕಾ ಪಾಮ್ (Areca Palm)
ದೊಡ್ಡ ಜಾಗಗಳಿಗೆ ಈ ಗಿಡ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತಿದೆ. ಇದು ಕೋಣೆಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ವಿಶಾಲವಾದ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಅಥವಾ ಕಿಟಕಿಗಳ ಬಳಿ ಇಡಲು ಜನರು ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಗಿಡ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಲಕ್ಕಿ ಬ್ಯಾಂಬೂ (Lucky Bamboo)
ಗಿಫ್ಟ್ ನೀಡಲುಈ ಗಿಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಸಣ್ಣ ಟೇಬಲ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಇಡಲು ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್. ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಮಣ್ಣು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ; ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಈ ಗಿಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಕೇತ.
ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ (Money Plant)
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚಿರಪರಿಚಿತವಾದ ಈ ಗಿಡವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. ಹೆಚ್ಚು ಆರೈಕೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೂ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿರುವ ಈ ಗಿಡ, ಯಾವುದೇ ಮನೆಗಾದರೂ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಪೀಸ್ ಲಿಲ್ಲಿ (Peace Lily)
ಸಿಂಪಲ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ನೀಡಲು ಇದು ಬೆಸ್ಟ್. ಯಾವುದೇ ಅಬ್ಬರವಿಲ್ಲದೆ ಅರಳುವ ಈ ಗಿಡ, ಮನೆಗೆ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಇರುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನೆಮ್ಮದಿ ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಜೇಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ (Jade Plant)
ದಪ್ಪ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಗಿಡ ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಕೆಲಸ, ಹೊಸ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಶುರು ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವವರಿಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ನೀಡಲು ಇದು ಸೂಕ್ತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಸ್ನೇಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ (Snake Plant)
ಗಿಡಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕಲು ಮರೆಯುವವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಆರೈಕೆ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಗಿಡ. ನೋಡಲು ಸುಂದರವಾಗಿರುವ ಈ ಗಿಡ, ಮನೆಯನ್ನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಜೊತೆಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಹೊಂದಿರುವ ತುಳಸಿ ಕೂಡ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ. ಕೇವಲ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಗಿಡವಾಗಿರದೆ, ಆಧುನಿಕ ಬಾಲ್ಕನಿ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆಮನೆಗಳಿಗೂ ತುಳಸಿ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತಿದೆ.
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