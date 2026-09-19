September Astrology: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕಾದಿದೆ ಗಂಡಾಂತರ, ಕೊನೆಯ 10 ದಿನ ಹುಷಾರಾಗಿರಬೇಕು
ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ನಂಬುವವರಾಗಿದ್ದರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳು ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಠಿಣ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 20 ರಿಂದ 30ರವರೆಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 4 ರಾಶಿಯವರು ತುಂಬಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಕೊನೆಯ ದಿನ ಡೇಂಜರ್ ಅನ್ನೋ ವಿವರ ಈ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿದೆ.
15
Image Credit : chatgpt
ಯಾವುದು ಆ 4 ರಾಶಿಗಳು
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನ ಕೊನೆಯ 10 ದಿನಗಳು ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 20 ರಿಂದ 30ರವರೆಗೆ ಹಣ, ಮಾತು, ಸಂಬಂಧ, ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಕುಂಭ, ಕಟಕ, ತುಲಾ ಮತ್ತು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ಹಿಟ್ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಖರ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಂದಲೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಥವರು ಈ 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನ ಇಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ.
ಸಮಗ್ರ ಸುದ್ದಿ ಮೂಲವನ್ನಾಗಿ asianet suvarna news ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ
25
Image Credit : Pixabay
ಕುಂಭ
- ಮಾತನಾಡುವಾಗ ತುಂಬಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
- ಆತುರದ ಮಾತುಗಳು ಬೇಡದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಂದಿಡಬಹುದು
- ವಿಪರೀತ ಖರ್ಚುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ
- ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಹಣ ಕೈಸೇರಲು ವಿಳಂಬ
- ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಎದುರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ
- ಕೆಲಸ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮುಟ್ಟಲು ವಿಳಂಬ
35
Image Credit : Getty
ಕಟಕ
- ಸಂಬಂಧಿಕರಿಂದಲೇ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು
- ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ
- ಆತುರದಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸಲು ಹೋಗಬೇಡಿ
- ತಾಳ್ಮೆ ಇರಲಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿ
- ಕೋರ್ಟ್, ಕಾನೂನು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರ
- ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಿದರೂ ಫಲಿತಾಂಶ ತಡವಾಗಲಿದೆ
45
Image Credit : Gemini Ai
ತುಲಾ
- ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾದರೂ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಖರ್ಚು
- ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ
- ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿರಾಸೆ
- ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದಿಂದ ಜೇಬಿಗೆ ಕತ್ತರಿ
- ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೂ ಕಾಡಬಹುದು, ಎಚ್ಚರ
- ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಬೇಡ
55
Image Credit : SOCIAL MEDIA
ಸಿಂಹ
- ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟಕರ
- ಮಾತನಾಡುವಾಗ ತುಂಬಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು
- ಸಣ್ಣ ಮಾತು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು
- ಬೇಡದ ವಾದ-ವಿವಾದಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ
- ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುಮ್ಮನಿರುವುದೇ ಒಳ್ಳೆಯದು
- ತಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬೇಡ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 20 ರಿಂದ 30ರವರೆಗಿನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಈ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗಂಡಾಂತರ ಕಾದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು. ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರು ಮಾತು ಮತ್ತು ಹಣದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ, ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರು ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹುಷಾರಾಗಿರಬೇಕು. ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರು ಖರ್ಚು, ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿದರೆ, ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ಮಾತು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಇರಬೇಕು.
Latest Videos