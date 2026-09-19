Astro Tips: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಹರಿದ ಒಳ ಉಡುಪು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಗ್ರಹಗಳು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದು ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಎನರ್ಜಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಮುಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಹರಿದ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೂ ಒಳ ಉಡುಪುಗಳಿಗೂ ಅದೃಷ್ಟಕ್ಕೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ?
ಹರಿದ ಒಳ ಉಡುಪು ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟ
ನಿಮ್ಮ ಹಣೆಬರಹ ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತಿದೆಯೇ? ಇದು ನಿಜವಾಗಿರಬಹುದು, ಏಕೆಂದರೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಕೀ ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಈ ನಿಧಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಕೀ ಕಳೆದುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ತಿಳಿಯದೆಯೇ ಹರಿದ ಉಡುಪನ್ನು ಅಥವಾ ಒಳ ಉಡುಪು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ ಬನಿಯನ್ , ಚಡ್ಡೀ ಹರಿದರೆ ಏನು? ಒಳಗೆ ಹಾಕೋದಲ್ವಾ ಯಾರ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂದುಕೋಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಕಣ್ಣು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೋಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲವೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಹರಿದ ಒಳ ಉಡುಪು ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹಣೆಬರಹ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತ ಅಥವಾ ಬಡವನಾಗಿರುವುದರೊಂದಿಗೆ ಯಾವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ..
ಸನಾತನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ
ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಬಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ಒಂಬತ್ತು ಗ್ರಹಗಳು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಹರಿದ ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಒಳ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅದೃಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ, ಇದು ಗ್ರಹಗಳ ಅಶುಭ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹರಿದ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಬಾರದು.
ಶುಕ್ರ ದುರ್ಬಲನಾಗುತ್ತಾನೆ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಒಳ ಉಡುಪುಗಳು ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ. ಶುಕ್ರನು ಸಂಪತ್ತು, ಸಮೃದ್ಧಿ, ಆಕರ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಲೈಂಗಿಕ ಆನಂದಕ್ಕೆ ಕಾರಣನಾಗಿರುವ ಗ್ರಹ. ಹರಿದ ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಒಳ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಶುಕ್ರ ದುರ್ಬಲನಾಗುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ.. ಇದು ಜೀವನದ ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಡತನ ಕ್ರಮೇಣ ಆವರಿಸುತ್ತದೆ.
ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತು ಪ್ರಾಬಲ್ಯ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಹರಿದ ಮತ್ತು ಸವೆದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಬಟ್ಟೆಗಳು ದೇಹಕ್ಕೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ಹರಿವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಆಲೋಚನೆಗಳು ಸಹ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗುತ್ತವೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಉತ್ತಮ ವಿಷಯಗಳು ಸಹ ಹಾಳಾಗುತ್ತವೆ. ಅದೃಷ್ಟ ಕೂಡ ಕೈ ಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಸೂರ್ಯನ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ
ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಹರಿದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಸೂರ್ಯನು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಸೂರ್ಯನ ಮೇಲಿನ ಬಾಧೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ, ಇದು ಹರಿದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದರ ನೇರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದೆ. ಹರಿದ ಒಳ ಉಡುಪು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ನಷ್ಟವು ಹೆಚ್ಚಿದ ಕಿರಿಕಿರಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.