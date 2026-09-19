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- Lucky Zodiac: ನಾಳೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 20, 5 ರಾಶಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶ, ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯು-ಟರ್ನ್, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ
Lucky Zodiac: ನಾಳೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 20, 5 ರಾಶಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶ, ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯು-ಟರ್ನ್, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 20, 2026 ರಂದು ಅದೃಷ್ಟ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು: ನಾಳೆ ಸೂರ್ಯ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲದೆ, ನಾಳೆ ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 20, 2026
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 20, 2026 ರಂದು ಅದೃಷ್ಟ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ನಾಳೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 20 (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026) . ಈ ದಿನವು ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಾಳೆ ಗಣಪತಿಯ ಏಳು ದಿನಗಳ ಮುಳುಗುವಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಸಂಚಾರವು ಅನೇಕ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾಳೆ ಸೂರ್ಯ ದೇವರು ಯಾವ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಾಳೆ ಯಾವ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ (ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು) ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊಸ ನಿರ್ದೇಶನ ಅಥವಾ ಪ್ರಮುಖ ವಿಚಾರ ಬರಬಹುದು. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಈ ದಿನ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರಬಹುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಯೋಜನೆಯತ್ತ ಗಮನಹರಿಸುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದರಿಂದ ನೀವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿನ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳು ಸಂವಹನದ ಮೂಲಕ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹೊಸ ವಾರಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಲು ಈ ದಿನ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರು ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನ. ಹಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಶಾಂತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಆಪ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಲಹೆ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಬಹುದು. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತ ಸಂವಹನದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಬಹುದು. ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯವನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಿ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 20 ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಂಘಟಿಸಲು ಉತ್ತಮ ದಿನವಾಗಬಹುದು. ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನೀವು ವಿಶೇಷ ಗಮನ ನೀಡಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಶಾಂತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಬಹುದು. ವಿಶ್ರಾಂತಿ, ಲಘು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತ ದಿನಚರಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನಾಳೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ನೀವು ಕೆಲವು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ, ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವಾಗ ಬಜೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊರಗೆ ಹೋಗಲು ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಅವಕಾಶವಿರಬಹುದು.
ಮೀನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ವಾರವನ್ನು ಶಾಂತವಾಗಿ ಯೋಜಿಸಲು ಭಾನುವಾರ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ನೀವು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬಹುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಬರುವ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಸಮಯ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ನಿಕಟತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಶಾಂತಿಯುತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ಲಘು ವ್ಯಾಯಾಮವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉಲ್ಲಾಸದಿಂದ ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.