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- ಮೇಷ ಮತ್ತು ಕರ್ಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಬುಧ, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಅದೃಷ್ಟ
ಮೇಷ ಮತ್ತು ಕರ್ಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಬುಧ, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಅದೃಷ್ಟ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10 ಗುರುವಾರ ಮತ್ತು ಗುರುವು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಆಶ್ಲೇಷ ನಕ್ಷತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಚಂದ್ರನು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಘದ ನಂತರ ಪೂರ್ವಾಫಲ್ಗುಣಿ ನಕ್ಷತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆಹ್ಲಾದಕರ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಗುರುವು ಸಂತೋಷದ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಮಾನಸಿಕ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. ಶುಕ್ರನು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಿಂದ ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ದಿನವು ಗೃಹ ವಿಷಯಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಅವರ ವೃತ್ತಿ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಸಂತೋಷದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರವು ನಿಮಗೆ ಭೌತಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯವು ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10, ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬುಧ ಗ್ರಹವು ವ್ಯಾಪಾರ ಲಾಭಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದರೆ, ಶುಕ್ರನು ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಲಾಭದಾಯಕ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ, ತಂಡದ ಕೆಲಸಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ಗುರುವಾರ, ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲತೆಯ ಅನ್ವೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಂತರಿಕ ಕಲಾತ್ಮಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀವು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು. ಉಡುಗೊರೆ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹರಿಸುವವರು ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಷನ್ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10, ಗುರು, ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಗುರುವು ನಿಮಗೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಬುಧನು ನಿಮಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತಾನೆ, ಇದು ನಿಮಗೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬೌದ್ಧಿಕ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯದ ಭಾಷಣ ಕೌಶಲ್ಯದಿಂದ ಶುಕ್ರನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ.