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- 3 ರಾಶಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ಅವಧಿ ಕೇವಲ 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ, ಶುಕ್ರ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ದುಃಖದ ಕರಿನೆರಳು
3 ರಾಶಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ಅವಧಿ ಕೇವಲ 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ, ಶುಕ್ರ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ದುಃಖದ ಕರಿನೆರಳು
ಶುಕ್ರನು ಭೌತಿಕ ಸುಖಗಳಿಗೆ ಕಾರಣನಾಗಿರುವ ಗ್ರಹ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸ್ವಾತಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಈ ಸಂಚಾರವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11, 2026 ಕೆಟ್ಟ ಅವಧಿ
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ನಾಳೆ, ಅಂದರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11, 2026 ರಂದು, ಸೌಂದರ್ಯ, ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹವು ಸ್ವಾತಿ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರ ನೆರಳು ಗ್ರಹ ರಾಹು. ರಾಹು ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ರೂಪಾಂತರವು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದೆಡೆ, ಬಯಕೆ ಮತ್ತು ಭ್ರಮೆಯ ಸಂಕೇತವಾದ ರಾಹು ಗ್ರಹವಿದ್ದರೆ, ಶುಕ್ರವು ಭೌತಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸ್ವಾತಿ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಈ ಸಂಚಾರವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಈ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜ ರೂಪಾಂತರದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಏಳನೇ ಚರಣದಲ್ಲಿ, ಶುಕ್ರನ ಪ್ರಭಾವವು ರಾಹು ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಅನೇಕ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ. ನೀವು ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಶುಕ್ರನ ಈ ಸಂಚಾರವು ಹನ್ನೆರಡನೇ ಹಂತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚುಗಳಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಕೂಡ ಕುಸಿಯಬಹುದು. ಶತ್ರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಅಸಡ್ಡೆ ತೋರಬೇಡಿ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಿತೂರಿ ನಿಮಗೆ ತಿರುಗುಬಾಣವಾಗಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿ ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ದೂರವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿಡಿ. ಅವುಗಳನ್ನು ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಎಂಟನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಬೇಡಿ.