ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 2ನೇ ಮದುವೆ ಯೋಗ: ಮೊದಲ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ!
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮೊದಲ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗದೆ ಇದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ, ಈ 4 ರಾಶಿಯವರು ಎರಡನೇ ಮದುವೆಗೆ ಮುಂದಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾಗುವ ರಾಶಿಯವರು
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಗುಣ ಮತ್ತು ಆಲೋಚನೆಗಳು ಅವರ ರಾಶಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತವೆ. ಮದುವೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ರಾಶಿಗಳ ಪ್ರಭಾವ ದಟ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ಜೀವನಪೂರ್ತಿ ಒಬ್ಬರೇ ಸಂಗಾತಿಯ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಗೆ ಮುಂದಾಗುತ್ತಾರೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹಾಗೂ ನೆಮ್ಮದಿಗಾಗಿ ಯಾವ ರಾಶಿಯವರು ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
1. ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಮೇಲೆ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹದ ಪ್ರಭಾವ ಇರುತ್ತದೆ. ಇವರು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗೆ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಮೊದಲ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗದೆ ಇದ್ದರೆ, ಇವರು ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇವರು ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊಡುವ ಹೊಸ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಇವರು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ.
2. ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೂ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹದ ಪ್ರಭಾವ ಇರುತ್ತದೆ. ಇವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನ ಹಾಗೂ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ ನಡುವೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ, ಇವರು ಆ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಮೊದಲ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗದೆ ಇದ್ದರೆ, ಹೊಸ ಸಂಗಾತಿಯ ಜೊತೆ ಬದುಕಲು ಇವರು ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ.
3. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು ತುಂಬಾ ಭಾವುಕ ಸ್ವಭಾವದವರು. ಇವರ ಮೇಲೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಪ್ರಭಾವ ಇರುತ್ತದೆ. ಇವರು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ತಾವು ಕೊಡುವ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸಿದರೆ, ಇವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸರಿಯಾದ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಇವರು ಮುಂದಾಗುತ್ತಾರೆ.
4. ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಮೇಲೆ ಗುರು ಗ್ರಹದ ಪ್ರಭಾವ ಇರುತ್ತದೆ. ಮದುವೆ ಬಂಧ ತಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸಿದರೆ, ಇವರು ಆ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಗುರಿ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡುವ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಇವರು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವರು ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು.
ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ: ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆಧಾರಗಳಿಲ್ಲ. ಓದುಗರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ನಂಬಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು.