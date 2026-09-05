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- ಹಿಟ್ಟು ಹೀಗೆ ಕಲಸಿ.. ಪೂರಿ ಚಪ್ಪಟೆಯಾಗದೆ, ಎಣ್ಣೆ ಹೀರದೆ ಬಲೂನ್ನಂತೆ ಉಬ್ಬುತ್ತೆ, ಸಂಜೆಯಾದ್ರೂ ಹೂವಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ
ಹಿಟ್ಟು ಹೀಗೆ ಕಲಸಿ.. ಪೂರಿ ಚಪ್ಪಟೆಯಾಗದೆ, ಎಣ್ಣೆ ಹೀರದೆ ಬಲೂನ್ನಂತೆ ಉಬ್ಬುತ್ತೆ, ಸಂಜೆಯಾದ್ರೂ ಹೂವಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ
Puffed Puri Tips: ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಪೂರಿಗಳು ಕೂಡ ಹೋಟೆಲ್ನಂತೆಯೇ ಬಲೂನ್ನಂತೆ ಉಬ್ಬಬೇಕೆ? ಹಿಟ್ಟು ಕಲಸುವಾಗ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿ.. ಪೂರಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಈ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ
ಈ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ
ಪೂರಿಗಳು ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ತೆಗೆದ ತಕ್ಷಣ ಚಪ್ಪಟೆಯಾಗುವುದು ಅಥವಾ ಮೆತ್ತಗಾಗುವುದು ಅನೇಕರ ಸಮಸ್ಯೆ. ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತೆ ಪೂರಿಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಬ್ಬಿ, ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇರಬೇಕೆಂದರೆ ಹಿಟ್ಟು ಕಲಸುವಾಗ ನೀವು ಈ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆ ಅದ್ಭುತ ಕಿಚನ್ ಟ್ರಿಕ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಈ 2 ಪದಾರ್ಥ ಸೇರಿಸಿ ನೋಡಿ (The Secret Ingredients)
ಈ 2 ಪದಾರ್ಥ ಸೇರಿಸಿ ನೋಡಿ (The Secret Ingredients)
ಪೂರಿ ಹಿಟ್ಟು ಕಲಸುವಾಗ ಕೇವಲ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಬಳಸುವ ಬದಲು, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಮಚ ಚಿರೋಟಿ ರವೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಇವೆರಡೂ ಪೂರಿಯ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನೇ ಬದಲಿಸುತ್ತವೆ.
ಚಿರೋಟಿ ರವೆಯಿಂದ ಏನು ಲಾಭ? (The Magic of Semolina)
ಚಿರೋಟಿ ರವೆಯಿಂದ ಏನು ಲಾಭ? (The Magic of Semolina)
ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ರವೆ ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಪೂರಿಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಬ್ಬುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ತೆಗೆದ ನಂತರವೂ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಚಪ್ಪಟೆಯಾಗದೆ ಬಲೂನ್ನಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಇದು ಪೂರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕ್ರಿಸ್ಪಿನೆಸ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಸಕ್ಕರೆಯಿಂದ ಸಿಗುವ ಬಣ್ಣ (Why Sugar?)
ಸಕ್ಕರೆಯಿಂದ ಸಿಗುವ ಬಣ್ಣ (Why Sugar?)
ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಪೂರಿಗಳಿಗೆ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ಸುಂದರವಾದ ಬಂಗಾರದ ಬಣ್ಣ (Golden Brown) ಬರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಪೂರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯದವರೆಗೆ ಮೃದುವಾಗಿರುವಂತೆ ಇದು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಹಿಟ್ಟು ಕಲಸುವ ಹದ (Dough Consistency)
ಹಿಟ್ಟು ಕಲಸುವ ಹದ (Dough Consistency)
ಪೂರಿ ಹಿಟ್ಟು ಯಾವಾಗಲೂ ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಲಿ. ಹಿಟ್ಟು ಅತಿ ಮೆತ್ತಗಾದರೆ ಪೂರಿಗಳು ಎಣ್ಣೆ ಕುಡಿಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಉಬ್ಬುವುದಿಲ್ಲ. ಕಲಸುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ನೀರು ಬಳಸಿ ಹದವಾಗಿ ನಾದಿಕೊಳ್ಳಿ.
ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡಿ (Let it Rest)
ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡಿ (Let it Rest)
ಹಿಟ್ಟು ಕಲಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಪೂರಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಕನಿಷ್ಠ 15 ರಿಂದ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡಿ. ಇದರಿಂದ ಹಿಟ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿ ಹದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಲಟ್ಟಿಸುವಾಗ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಲಟ್ಟಿಸುವ ವಿಧಾನ (Rolling the Puri)
ಲಟ್ಟಿಸುವ ವಿಧಾನ (Rolling the Puri)
ಪೂರಿಯನ್ನು ತೀರಾ ತೆಳುವಾಗಿಯೂ ಅಲ್ಲದ, ಅತಿ ದಪ್ಪವಾಗಿಯೂ ಅಲ್ಲದಂತೆ ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಲಟ್ಟಿಸಿ. ಅತಿ ತೆಳುವಾದರೆ ಪೂರಿ ಹಪ್ಪಳದಂತೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉಬ್ಬುವುದಿಲ್ಲ.
ಎಣ್ಣೆಯ ತಾಪಮಾನ (The Right Temperature)
ಎಣ್ಣೆಯ ತಾಪಮಾನ (The Right Temperature)
ಎಣ್ಣೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾದ ನಂತರವೇ ಪೂರಿಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರಿ ಸುಟ್ಟರೆ ಅವು ಎಣ್ಣೆ ಕುಡಿಯುತ್ತವೆ. ಪೂರಿ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಸೌಟಿನಿಂದ ಲಘುವಾಗಿ ಒತ್ತಿದರೆ ಅದು ಸುಂದರವಾಗಿ ಉಬ್ಬಿ ಬರುತ್ತದೆ.
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