ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೆಳೆಸುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ. ಆದರೆ NASA ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ಸವಾಲನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, 2021ರಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ (ISS) ಹ್ಯಾಚ್ ಚಿಲಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆಸುವ ಪ್ರಯೋಗ ನಡೆಸಿದ್ದರು.
ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೆಳೆಸುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ. ಆದರೆ NASA ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ಸವಾಲನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, 2021ರಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ (ISS) ಹ್ಯಾಚ್ ಚಿಲಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆಸುವ ಪ್ರಯೋಗ ನಡೆಸಿದ್ದರು. 137 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಈ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಗಿಡಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟು 26 ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆಸಿದ NASA
NASA ಈ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ Plant Habitat-04 (PH-04) ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿತ್ತು. 2021ರ ಜುಲೈ 12ರಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿರುವ **Advanced Plant Habitat (APH)**ನಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಚ್ ಚಿಲಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಲು ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ NASA ಹಲವು ಬಗೆಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ತಳಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿತ್ತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ NuMex ‘Española Improved’ ಎಂಬ ಹ್ಯಾಚ್ ಚಿಲಿ ತಳಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ನಿಯಂತ್ರಿತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಕಾರಣ ಈ ತಳಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.
137 ದಿನಗಳ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ 26 ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ
ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿನ ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಾವಿಟಿ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 137 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಾಯಿತು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಗಿಡಗಳಿಂದ ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 26 ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಲಾಯಿತು. 2021ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29ರಂದು ಮೊದಲ ಕೊಯ್ಲು ನಡೆದಿದ್ದು, ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರುಚಿ ನೋಡಿದ್ದರು. ನಂತರ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಕೊಯ್ಲು ನಡೆಯಿತು.
ಆದರೆ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು ವಿಚಿತ್ರ ಬದಲಾವಣೆ
ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಗಿಡಗಳಂತೆಯೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಿಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೂವು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಸಣ್ಣ ಕಾಂಡಗಳು ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಾವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೇರವಾಗಿದ್ದವು. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಕಾಂಡಗಳು ಬಾಗಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಅವು ಹೆಚ್ಚು ನೇರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಗಮನಿಸಿದರು.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಗಿಡಗಳಿಗಿಂತ ಸುಮಾರು ಎರಡು ವಾರ ತಡವಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದವು. ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಾವಿಟಿ ಸಸ್ಯಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿವೆ.
ಚಂದ್ರ, ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವದ ಸಂಶೋಧನೆ
ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಕೇವಲ ಪ್ರಯೋಗವಲ್ಲ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಂತಹ ದೂರದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮಿಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ತೆರಳುವಾಗ ತಾಜಾ ಆಹಾರವನ್ನು ಬೆಳೆಯುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯಂತಹ ಹಣ್ಣು ನೀಡುವ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಸುವ ಮೂಲಕ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪ್ರಯಾಣಗಳಲ್ಲಿ ತಾಜಾ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು NASA ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದೆ.