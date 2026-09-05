Veg Fried Rice recipe: ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತೆಯೇ ಘಮಘಮಿಸುವ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಅನ್ನು ಕೇವಲ 10 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡವರ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾದ ಹಾಗೂ ಅತಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಈ ರುಚಿಕರ ರೆಸಿಪಿಯ ಹಂತ-ಹಂತದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಘಮಘಮಿಸುವ ವೆಜ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಎಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ? ಆದರೆ ಅದೇ ರುಚಿಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಎಂಬ ಸಂಶಯ ಅನೇಕರಿಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಸರಳ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ನೀವು ಕೇವಲ ಹತ್ತೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಶೈಲಿಯ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಇದು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡವರ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾದ ರೆಸಿಪಿ.
ಹೋಟೆಲ್ ರುಚಿಯ ವೆಜ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್.. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಸರಳ ಹಂತ
ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು
ಬಾಸುಮತಿ ಅನ್ನ (3 ಪ್ಲೇಟ್ ಆಗುವಷ್ಟು)
ಎಣ್ಣೆ (3 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್)
ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಶುಂಠಿ
ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ (2)
ತರಕಾರಿಗಳು: ಈರುಳ್ಳಿ, ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಬೀನ್ಸ್, ಎಲೆಕೋಸು (ಕ್ಯಾಬೇಜ್), ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ.
ಸಾಸ್ಗಳು: ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ (2 ಚಮಚ), ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ (1 ಚಮಚ), ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ (1 ಚಮಚ).
ಮಸಾಲೆ: ಉಪ್ಪು, ಬಿಳಿ ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ (White Pepper), ಕಪ್ಪು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ (Black Pepper).
ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಅಥವಾ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಆನಿಯನ್.
ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ (Step-by-Step Process)
ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಕಡಾಯಿಯಲ್ಲಿ 3 ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಸೀಳಿದ ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಇವು ತಿಳಿ ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬರುವವರೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ.
ಈಗ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಈರುಳ್ಳಿ, ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮತ್ತು ಬೀನ್ಸ್ ಸೇರಿಸಿ. ಈ ಇಡೀ ಅಡುಗೆಯನ್ನು 'ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್' (ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉರಿ) ನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಎಲೆಕೋಸು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ ಸೇರಿಸಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬಾಡಿಸಿ. ತರಕಾರಿಗಳು ಅತಿಯಾಗಿ ಬೇಯಬಾರದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕುರುಕಲಾಗಿರಲಿ. (ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಪನ್ನೀರ್ ಕೂಡ ಸೇರಿಸಬಹುದು).
ಈಗ ಮೊದಲೇ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ಅನ್ನವನ್ನು (ಬಾಸುಮತಿ ಅಕ್ಕಿ ಉತ್ತಮ) ತರಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಸೇರಿಸಿ. ನಂತರ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಬಿಳಿ ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಪ್ಪು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕಿ. ಇದಕ್ಕೆ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್, ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ ಮತ್ತು ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಸೇರಿಸಿ.
ಎಲ್ಲಾ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟಾಸ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಸಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹುಳಿ ಅಂಶವಿರುವುದರಿಂದ ವಿನೆಗರ್ ಹಾಕುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಅಥವಾ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಆನಿಯನ್ ಚಿಮುಕಿಸಿದರೆ ಘಮಘಮಿಸುವ ವೆಜ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಸಿದ್ಧ!
ಗಮನಿಸಿ...
ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ಗೆ ಬಿಸಿಬಿಸಿ ಅನ್ನ ಹಾಕಬೇಡಿ. ಅನ್ನವನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಅಗಲವಾದ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹರಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ (ಕನಿಷ್ಠ 1 ಗಂಟೆ). ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಉಳಿದ ಅನ್ನವನ್ನು (Leftover Rice) ಬಳಸಿದರೆ ಅನ್ನ ಉದುರುಉದುರಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ.
ಹೋಟೆಲ್ ಶೈಲಿಯ ಸ್ಮೋಕಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಬೇಕೆಂದರೆ, ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಾಯಿ (Iron Wok) ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕುವ ಮೊದಲು ಕಡಾಯಿ ಹೊಗೆ ಬರುವಷ್ಟು ಬಿಸಿಯಾಗಿರಲಿ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬಾಡಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ರುಚಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ಗೆ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಅತಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಬೇಕು. ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಬೀನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅನ್ನದ ಜೊತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಮಾನವಾಗಿ ಬೇಯುತ್ತವೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಣ್ಣೆಯ ಬದಲು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೀ ಚಮಚ ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆಯನ್ನು (Sesame oil) ಅನ್ನದ ಮೇಲೆ ಚಿಮುಕಿಸಿ ಟಾಸ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಅಧಿಕೃತ ಚೈನೀಸ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಸುವಾಸನೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಜಿನೊಮೊಟೊ (MSG) ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಅದರ ಬದಲು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು (White Pepper) ಬಳಸಿದರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಕಿಕ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದರೆ ಅನ್ನದ ಬಣ್ಣ ತುಂಬಾ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಸ್ ಹಾಕುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರಲಿ.
ಈ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಹೋಟೆಲ್ ರೈಸ್ಗಿಂತಲೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ರುಚಿ ನೀಡುತ್ತದೆ!