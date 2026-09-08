ಮದ್ವೆ ಬಳಿಕ ಶುಕ್ರನಿಂದ ದಂಪತಿ & ಕಳತ್ರ ಕಾರಕ ಯೋಗ; 5 ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ರೇಖೆ ಮಿಂಚು
ಮದುವೆಯು ಕೇವಲ ಎರಡು ಮನಸ್ಸುಗಳ ಮಿಲನವಲ್ಲ, ಅದು ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಯೋಜನೆ ಕೂಡ. 'ದಂಪತಿ ಯೋಗ' ಮತ್ತು 'ಕಳತ್ರ ಕಾರಕ' ಶುಕ್ರನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿವಾಹದ ನಂತರ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಯಶಸ್ಸು ಹೇಗೆ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಲೇಖನ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
ದಂಪತಿ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಕಳತ್ರ ಕಾರಕ
ಮದುವೆ ಅನ್ನೋದು ಕೇವಲ ಎರಡು ಮನಸ್ಸುಗಳ ಮಿಲನವಲ್ಲ, ಅದು ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಗ್ರಹಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟಗಳ ಸಂಯೋಜನೆ ಕೂಡ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಬಂದ ಅದೃಷ್ಟಕ್ಕಿಂತ, ಸಂಗಾತಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಯೋಗದ ಫಲಗಳು ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. 'ದಂಪತಿ ಯೋಗ' ಮತ್ತು 'ಕಳತ್ರ ಕಾರಕ' ಶುಕ್ರನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ, ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಪಡೆಯುವ ಆ ಅದೃಷ್ಟವಂತ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ: ಮನೋಬಲ, ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ
ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಜೀವಿಗಳಾದ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಿಕ್ಕಾಗ, ಅದು ಅವರ ಮನೋಬಲ ಮತ್ತು ಗುರಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಏಳನೇ ಮನೆಯಾದ ಮಕರ ರಾಶಿಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ, ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಇವರಿಗೆ ಸ್ಥಿರವಾದ ಆಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಯೋಗದ ಫಲಗಳು: ವೃತ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಹೋಗಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ವೇಗ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಕಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಭಾರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾಡುವ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಯಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ದಾನ-ಧರ್ಮಗಳು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ: ಶುಭ ದೃಷ್ಟಿ
ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾದ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಯೌವನದಲ್ಲಿ ತಡವಾಗುವ ಯಶಸ್ಸು, ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಏಳನೇ ಮನೆಯಾದ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯ ಶುಭ ದೃಷ್ಟಿಯು ಇವರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ಫಲವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಯೋಗದ ಫಲಗಳು: ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಮರ್ಯಾದೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಥಿರತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಮಾಡುವ ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ದೊಡ್ಡ ಲಾಭವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತವೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ: ವಿಪರೀತ ರಾಜಯೋಗ
ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮದುವೆಯು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತಿರುವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ. ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಮಂಗಳನ ಶುಭ ಸಂಯೋಗದಿಂದ, ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಇವರಿಗೆ 'ವಿಪರೀತ ರಾಜಯೋಗ' ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.
ಯೋಗದ ಫಲಗಳು: ಸಾಲದ ಹೊರೆ ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವ ಕನಸು ನನಸಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಹೊಸ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ದಂಪತಿಗಳು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅದೃಷ್ಟದ ಅಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ: ಭಾಗ್ಯ ಸ್ಥಾನ ಜಾಗೃತ
ಮಂಗಳನನ್ನು ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವ ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಕಳತ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನ ಇವರು ಕೈಗೊಂಡ ಹಲವು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದರೂ, ಸಂಗಾತಿಯ ಆಗಮನದ ನಂತರ 'ಭಾಗ್ಯ ಸ್ಥಾನ' ಜಾಗೃತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಯೋಗದ ಫಲಗಳು: ಜಂಟಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು, ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಯಾಣದಂತಹ ಅಪರೂಪದ ಅವಕಾಶಗಳು ತಾವಾಗಿಯೇ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತವೆ. ಸಂಗಾತಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ: ಧನ ಸ್ಥಾನ
ಬುಧನನ್ನು ರಾಶ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೂ, ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರವೇ ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರುವ ಯೋಗ ಕೂಡಿಬರುತ್ತದೆ. ಕಳತ್ರ ಯೋಗ ಬಂದಾಗ, ಇವರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿರುವ 'ಧನ ಸ್ಥಾನ' ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಶುಭ ಫಲಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.
ಯೋಗದ ಫಲಗಳು: ಹೊಸ ವ್ಯಾಪಾರ ಅವಕಾಶಗಳು, ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿ ಕೈಗೆ ಬರುವ ಯೋಗವಿದೆ. ಸಂಗಾತಿಯ ಸಲಹೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪಾರಾಗಬಹುದು.
Disclaimer: ಇದು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ದೃಢೀಕರಿಸುವದಿಲ್ಲ.