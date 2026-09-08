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- ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರ ಪಂಚ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗ, ಮಿಥುನ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವುರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುವ ಯೋಗ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರ ಪಂಚ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗ, ಮಿಥುನ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವುರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುವ ಯೋಗ
ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಇಂದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7 ರಂದು ಕನ್ಯಾರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಬುಧನ ಈ ಸಂಚಾರವು ಭದ್ರ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಮಿಥುನ ಮತ್ತು ಕರ್ಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಐದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧನ ಸಂಚಾರವು ಶುಭ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿನ ಅನುಭವದಿಂದ ನೀವು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶಿ ದೇಶಗಳಿಂದಲೂ ನಿಮಗೆ ಲಾಭವಾಗಬಹುದು. ಪ್ರಯಾಣದ ಅವಕಾಶಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ, ಅದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಮಿಥುನ
ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಅಧಿಪತಿ ಬುಧ ಗ್ರಹವು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಾದ ಸಂತೋಷದ ಮನೆಯಿಂದ ಸಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯಿಂದ ನೀವು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಮೋಜು ಮತ್ತು ಆನಂದವನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಥವಾ ಮನರಂಜನಾ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಅವಕಾಶವೂ ಸಿಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬುಧನ ಸಂಚಾರವು ತುಂಬಾ ಶುಭ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಅವರ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಮೂಲಕ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಬುಧನ ಸಂಚಾರವು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ತಾರ್ಕಿಕ ತಾರ್ಕಿಕತೆ ಮತ್ತು ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನೀವು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಹಿಂದೆ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಸಿಹಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹೊಂದಿರುವ ಯಾವುದೇ ಚಿಂತೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂದಿಗ್ಧತೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂತೋಷವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ.
ಧನು
ಧನು ರಾಶಿಯ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ, ಬುಧ ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಸಂಚಾರವು ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ವೃತ್ತಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ತಂಡದ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವ ಕೌಶಲ್ಯಗಳಿಂದ ನೀವು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕು. ಬುಧನ ಸಂಚಾರದ ಪ್ರಭಾವವು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸ್ನೇಹಿತ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ವಲಯವು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ನೀವು ಕೆಲವು ಹೊಸ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಸಹ ಕಲಿಯಬಹುದು.
ಮಕರ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬುಧನ ಸಂಚಾರವು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಅದೃಷ್ಟದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ರಾಜಯೋಗವು ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭಗಳು ಸಾಧ್ಯ. ಈ ಸಂಚಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಬುಧನ ಶುಭ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಬಹುದು. ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ಕುಟುಂಬದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹೊರೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.