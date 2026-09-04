Krishna Janmasthami : ಇಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ, ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಕೃಷ್ಣನ ಪೂಜೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೂರವಾಗಿ, ನೀವು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡೋಣ.
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ
ಧಾರ್ಮಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ, ಇಂದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ದಿನವಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇಂದು ಶುಕ್ರವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4, 2026 ರಂದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಜನ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯ ರಾತ್ರಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮನೆಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ, ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಜನನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ಕೆಲವು ಆಚರಣೆಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು.
ಕೃಷ್ಣನ ಜನನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಶೇಷ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ
ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯ ರಾತ್ರಿ, ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟಮಿ ತಿಥಿಯೊಂದಿಗೆ ಜನಿಸಿದನು. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾಕತಾಳೀಯವಾಗಿ, 5,000 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಂತಹ ಅಪರೂಪದ ಕಾಕತಾಳೀಯ ಮತ್ತೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ದಿನದಂದು ಕೆಲವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹಣೆಬರಹ ಬದಲಾಗಬಹುದು.
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಬೆಣ್ಣೆ-ಕಲ್ಲುಸಕ್ಕರೆ ಅರ್ಪಿಸಿ
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ಎಂದರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯ ರಾತ್ರಿ, ಕೃಷ್ಣನ ಜನನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಬಾಲ ಗೋಪಾಲನಿಗೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಮಿಠಾಯಿ ಅರ್ಪಿಸಿ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಮನೆಗೆ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ತರುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ನೈವೇದ್ಯ ಅರ್ಪಿಸಿದ ನಂತರ, ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ವಿತರಿಸಲು ಮರೆಯದಿರಿ.
ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳಿಂದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ
ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯಂದು, ನೀವು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆಯೊಂದಿಗೆ ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಬಹುದು. ಯಾವಾಗಲೂ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯಿಂದ ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಇದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯ ರಾತ್ರಿ ತುಪ್ಪದ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ
ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತನ ಮುಂದೆ ತುಪ್ಪದ ದೀಪ ಹಚ್ಚುವುದು ಕೂಡ ಶುಭ. ದೀಪ ಹಚ್ಚಿದ ನಂತರ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ. ದೀಪದ ಬೆಳಕು ಮನೆಯಿಂದ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಹಳದಿ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ
ಹಳದಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬಣ್ಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಪೂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವುದು ಶುಭ. ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವಾಗ, ನೀವು ಕುಟುಂಬದ ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬಹುದು.
ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಿ
ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ರಾತ್ರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾದ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ನೀವು "ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ವಾಸುದೇವಾಯ" ಎಂಬ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪಠಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಜಪಿಸುವಾಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಿ. ಇದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ನೀಡುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೂಡ ದೊರೆಯುತ್ತೆ.
ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ
ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ರಾತ್ರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ನಂತರ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಿ. ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆಹಾರ, ಹಣ್ಣುಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಗತಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿ. ಸನಾತನ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ, ದಾನವನ್ನು ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಮತ್ತು ತೃಪ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.