ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11 ರಿಂದ ಶುಕ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆ, ಮೇಷ, ಮಿಥುನ ಸೇರಿದಂತೆ 5 ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ
ಶುಕ್ರ ಸಂಕ್ರಮಣ 2026: ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನಗಳು, ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ರಾಶಿಚಕ್ರದಲ್ಲಿರುವವರ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಶುಕ್ರನು ಈಗ ಸ್ವಾತಿ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಗಲಿದ್ದಾನೆ.
ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರ
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಶುಕ್ರನನ್ನು ಸಂಪತ್ತು, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11, 2026 ರಂದು ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ 11:19 ಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರನು ಸ್ವಾತಿ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸ್ವಾತಿ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಐದು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ರಾಹುವಿನ ಸ್ವಾತಿ ನಕ್ಷತ್ರದ ಮೂಲಕ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರವು ಮೇಷ, ಮಿಥುನ, ಕರ್ಕ, ಕನ್ಯಾ ಮತ್ತು ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರನ ಸ್ವಾತಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಪ್ರವೇಶ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಚಾರದಿಂದ ನೀವು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಶುಕ್ರನ ಪ್ರಭಾವವು ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಒಪ್ಪಂದದಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗಬಹುದು.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನೂ ಓದಿ - ಮಂಗಲ್ ಗೋಚಾರ್ ರಾಶಿಫಲ: ಮಂಗಳ ಸಂಚಾರವು 5 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರ ಶುಭಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದೃಷ್ಟವು ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವು ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಐಷಾರಾಮಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಸಂಬಂಧಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ವಾತಾವರಣವು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಸ್ವಾತಿ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರನ ಪ್ರವೇಶವು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಾಭವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಗಮನಾರ್ಹ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ಶುಕ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆಯು ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿವಾದಗಳಿಂದ ನೀವು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ನೀವು ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸುವಿರಿ.