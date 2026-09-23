Beauty tips: ದೇಹದ ಮೇಲಿನ ಅನಗತ್ಯ ಕೂದಲನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಸಿಂಪಲ್ ಹೋಮ್ ರೆಮೆಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಪರಿಹಾರವು ಕೂದಲನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗ್ ರೇಜರ್ ಆಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ.
ದೇಹದ ಅನಗತ್ಯ ಕೂದಲು ತೆಗೆಯಲು ಮನೆಮದ್ದು
ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಪದೇ ಪದೇ ಪಾರ್ಲರ್ಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ದೇಹದಿಂದ ಅನಗತ್ಯ ಕೂದಲನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ರೇಜರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಧಾನಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಚರ್ಮದ ಟ್ಯಾನಿಂಗ್, ದದ್ದುಗಳು, ಮೊಡವೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಇಂದು ನಾವು ಅನಗತ್ಯ ದೇಹದ ಕೂದಲನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಪರಿಹಾರವು ಕೂದಲನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ TaramadhukiRasoi ಎನ್ನುವ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್’ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಮನೆಮದ್ದು ಏನು?
ಈ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ, ಮೊದಲು ಸೋಪನ್ನು ತುರಿಯಿರಿ. ನಂತರ, 1 ಚಮಚ ತುರಿದ ಸೋಪನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಸಕ್ಕರೆ, 2 ರಿಂದ 3 ಚಮಚ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ನಂತರ, ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ದಪ್ಪವಾಗಿಸಲು 1 ಚಮಚ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿ. ಈಗ, ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸಣ್ಣ ಸ್ಟೀಲ್ ಪಾತ್ರೆಗೆಸುರಿಯಿರಿ ಮತ್ತು 1 ರಿಂದ 2 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ಸೋಪ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕರಗಿ, ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಮುಂದೇನು ಮಾಡೋದು?
ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಿಯಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚು ದಪ್ಪವಾಗಬಹುದು. ಪೇಸ್ಟ್ ಸಿದ್ಧವಾದ ನಂತರ, ಅದನ್ನು ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ. ಪೇಸ್ಟ್ ತಣ್ಣಗಾದ ನಂತರ, 4 ರಿಂದ 5 ಹನಿ ನಿಂಬೆ ರಸ ಸೇರಿಸಿ. ನಂತರ, ಬಟಾಣಿ ಗಾತ್ರದ ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ, 2 ರಿಂದ 3 ಚಿಟಿಕೆ ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಸ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ಮಿಶ್ರಣವು ಕೆನೆ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹರಡಬಹುದಾದಾಗ, ಅದು ಬಳಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೇಗೆ ಬಳಸುವುದು?
ಈಗ ಈ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಅನಗತ್ಯ ಕೂದಲು ಇರುವ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ. ಪೇಸ್ಟ್ ಹಚ್ಚುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ, ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕೊಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು. ನಂತರ, ಪೇಸ್ಟ್ನ್ನು ಕೂದಲುಳ್ಳ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ 5 ರಿಂದ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ. ಕೂದಲು ದಪ್ಪವಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯದವರೆಗೆ ಹಚ್ಚಬಹುದು. ನಂತರ, ಒದ್ದೆಯಾದ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್, ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಒದ್ದೆಯಾದ ಒರೆಸುವ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ, ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಇದು ಅನಗತ್ಯ ಕೂದಲನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಮವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮತ್ತು ಮೃದುವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಈ ವಿಷಯ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿರಲಿ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಚರ್ಮವು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಂಬೆ, ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ, ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಕೆಲವು ಜನರಲ್ಲಿ ಕಿರಿಕಿರಿ, ಅಲರ್ಜಿ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಯಾವುದೇ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ಪ್ಯಾಚ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ.