ಬಾಲ್ಯದ ಗೆಳೆತನದಿಂದ ದೊಡ್ಡವರಾಗುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ಬದಲಾವಣೆ ಇಬ್ಬರು ಯುವತಿಯರ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪಯಣವನ್ನು 19 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮನಮುಟ್ಟುವಂತೆ ಹೇಳುವ ಕಿರುಚಿತ್ರವೇ Bobby Beauty Parlour
ಬಾಲ್ಯದ ಗೆಳೆತನ, ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡವರಾಗುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ಬದಲಾವಣೆ, ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ದೂರವಾಗುವ ನೋವು—ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸರಳವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವ ‘Bobby Beauty Parlour’ ಕಿರುಚಿತ್ರ ಇದೀಗ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. 19 ನಿಮಿಷಗಳ ಈ ಕಿರುಚಿತ್ರವನ್ನು ಶಶ್ವತ್ ದ್ವಿವೇದಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದು, ಜಾನ್ಹವಿ ಅಸ್ಥಾನ ಅವರ ಕಥೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ.
ಇಬ್ಬರು ಸ್ನೇಹಿತೆಯರ ಕೊನೆಯ ದಿನ
ಕಥೆಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 16 ವರ್ಷದ ಮನು (ಪರುಲ್ ರಾಣಾ) ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳತಿ ಈಲು (ಅದ್ರಿಜಾ ಸಿನ್ಹಾ) ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಯ್ಡಾದ ಬ್ಯೂಟಿ ಸಲೂನ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕಲಿಯುತ್ತಿರುವ ಮನು, ತನ್ನ ಗೆಳತಿ ಈಲು ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ತೆರಳಲಿರುವುದರಿಂದ ಆಕೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನೋವಿನಲ್ಲಿರುತ್ತಾಳೆ. ಈಲು ಪಟ್ಟಣ ಬಿಡುವ ಮುನ್ನ ಇಬ್ಬರೂ ಕೊನೆಯ ದಿನವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಳೆಯಬೇಕೆಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಬಿಸಿಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಸಲೂನ್ ಕೆಲಸದಿಂದಾಗಿ ಮನು ತನ್ನ ಬೇಸರವನ್ನು ಕೆಲಸದಲ್ಲೇ ಮುಚ್ಚಿಡುತ್ತಾಳೆ.
ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಸ್ನೇಹಿತೆಯರು.. ಆದರೆ ಕನಸುಗಳು ಬೇರೆ
ಮನು ಮತ್ತು ಈಲು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದವರು. ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಉಡುಗೆ, ಮಾತಿನ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಈಲು ಹೆಚ್ಚು ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಆದರೆ ಮನು ತನ್ನ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ. ತಾನು ‘ಡ್ರಾಪ್ಔಟ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ’ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಮನು, ತನ್ನ ಜೀವನ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಆತಂಕದಲ್ಲಿರುತ್ತಾಳೆ.
ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ದೃಶ್ಯವೇ ಕಥೆಯ ಹೃದಯ
ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಕ್ವೇರಿಯಂನಲ್ಲಿರುವ ಮೀನುಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಇಬ್ಬರೂ ನಡೆಸುವ ಸಂಭಾಷಣೆ ಅವರ ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಜೀವನ ನಡೆಸುವ ಮೀನುಗಳಿಗೆ ಬೇಸರವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೇ ಎಂಬ ಮನುಳ ಪ್ರಶ್ನೆ, ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಆಕೆಯೊಳಗಿರುವ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
ಸ್ನೇಹದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು.. ಬೇರ್ಪಡುವ ನೋವು
ಕಥೆ ಮುಂದುವರಿದಂತೆ ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಸಣ್ಣ-ಪುಟ್ಟ ಅಸಮಾಧಾನಗಳು ದೊಡ್ಡ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಅಸುರಕ್ಷತೆ, ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಹೇಳಲಾಗದ ಮಾತುಗಳು ಹೊರಬರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಚಿತ್ರದ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಕರೆ ಬರುವ ದೃಶ್ಯ. ತಮ್ಮ ಬೇರ್ಪಡುವ ಸಮಯ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಿದೆ ಎಂಬ ಅರಿವು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಮೂಡುತ್ತದೆ.
ಸರಳತೆಯಲ್ಲೇ ಸಿನಿಮಾದ ಸೌಂದರ್ಯ
‘Bobby Beauty Parlour’ನ ವಿಶೇಷತೆ ಅದರ ಸರಳ ನಿರೂಪಣೆ. ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಗಳು, ಹಳೆಯ ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ದೃಶ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಒಂದು ನಾಸ್ಟಾಲ್ಜಿಕ್ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಂಜಾಬಿ ಜಾನಪದ ಗೀತೆ ‘Charkha’ ಆಧಾರಿತ ಸಂಗೀತವೂ ಸಿನಿಮಾದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ?
‘Bobby Beauty Parlour’ ದೊಡ್ಡ ಘಟನೆಗಳಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲ; ಬದಲಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬದಲಾಗುವ ಸಂಬಂಧಗಳ ಕಥೆ. ಸ್ನೇಹಿತರು ಬೇರೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಖಾಲಿತನ, ಬೆಳೆಯುವ ವಯಸ್ಸಿನ ಗೊಂದಲ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಚಿತ್ರವನ್ನು YouTubeನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.