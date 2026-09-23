ಈ ರೀತಿಯ ನೆಕ್ಲೇಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಕುತ್ತಿಗೆ ತುಂಬುವಂತೆ ಕಾಣುವ ಈ ಒಂದೇ ಒಂದು ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡರೆ ಸಾಕು, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಒಡವೆ ಬೇಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಸೀರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿ ಚೋಕರ್ ಧರಿಸಿದರೆ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೀರಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ವಿನ್ಯಾಸದ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಳಗೆ ನೇತಾಡುವ ಚಿನ್ನದ ಮಣಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಲುಕ್ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಇದು ಕಂಠಿ ಡಿಸೈನ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್. ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಅಂದವನ್ನು ಇದು ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮುತ್ತುಗಳು ಹಾಗೂ ಕೆಳಗೆ ಚಿನ್ನದ ಮಣಿಗಳಿರುವ ಈ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಧರಿಸಿದರೆ ನೀವು ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೀರಿ.
ಕುಂದನ್ ಹಾಗೂ ಬೀಡ್ಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿರುವ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಇದು. ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಧರಿಸಿದರೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲುಕ್ ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತದೆ.
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