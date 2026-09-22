ಈ ಕಡಾ ಡಿಸೈನ್ ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಬಳೆಯಂತೆಯೂ ಧರಿಸಬಹುದು. ಪರ್ಪಲ್ ಸ್ಟೋನ್ಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಫ್ಲವರ್ ಡಿಸೈನ್ ಕೈಗಳ ಅಂದವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಕಡಾ ಸುಂದರವಾದ ನವಿಲು ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕೈಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡರೆ ಸಖತ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಡಾ ಡಿಸೈನ್. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುತ್ತು, ಮಣಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ಟೋನ್ಗಳಿಂದ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಇದು ಓಪನ್ ಕಡಾ ಡಿಸೈನ್. ಕೈಗಳಿಗೆ ಧರಿಸಲು ಇದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. ನೋಡಲು ಕೂಡ ಈ ಡಿಸೈನ್ ತುಂಬಾನೇ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಈ ಫ್ಲೋರಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಕಡಾ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಇಂದಿನ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಡ್ರೆಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು.
ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಬೇಕು ಎಂದರೆ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಇದು ತುಂಬಾ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಮಾಡರ್ನ್ ಡ್ರೆಸ್ಗಳಿಗೂ ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತದೆ.
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