Money rain: ಶುಕ್ರ ಯೋಗದಿಂದ ಈ ಜನರಿಗೆ ಹಣದ ಮಳೆ, ಇನ್ಮುಂದೆ ಕಾರು + ಸಂಪತ್ತು ಪಕ್ಕಾ
Sukra yoga money rain 4 ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಶುಕ್ರ ಯೋಗವು ತುಂಬಾ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತು, ಐಷಾರಾಮಿ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಲಿರುವ ತಾರೆಯರು!
ಈ ಶುಕ್ರ ಯೋಗವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಭರಣಿ, ಪೂರಂ (ಪೂರ್ವಪಾಲಗುಣಿ), ಸ್ವಾತಿ, ಪೂರಾಡಂ (ಪೂರ್ವಾಷಾಡ) ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಶುಕ್ರನ ನಕ್ಷತ್ರಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಬಲವನ್ನು ಪಡೆದು ಲಗ್ನ ಅಥವಾ ಧನ ಸ್ಥಾನ, ಲಾಪ ಸ್ಥಾನದೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಿದರೆ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಶುಕ್ರನು ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚ, ಸುವಾಸ್ಥಾನ ಅಥವಾ ಮೂಲ ತ್ರಿಕೋಣದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೆ, ಅದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಭರಣಿ ನಕ್ಷತ್ರ
ಯಮನು ಆಳುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಧನ ಯೋಗವು ತುಂಬಾ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನು 2 ನೇ ಅಥವಾ 11 ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಚರ ಆಸ್ತಿಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತವೆ. ವ್ಯಾಪಾರ, ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಯೋಗವಿದೆ. ಆದರೆ ಕೋಪವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕು. ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಕೆಂಪು ಹೂವುಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದರೆ, ಯೋಗವು ಇನ್ನೂ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಪೂರ್ವಪಾಲ್ಗುಣಿ ನಕ್ಷತ್ರ
ಶಿವನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ಈ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನಿದ್ದಾಗ, ರಾಜಯೋಗ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಕಲೆ, ಸಿನಿಮಾ, ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕ ಮತ್ತು ಆಭರಣ ವ್ಯವಹಾರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಶುಕ್ರ ಲಗ್ನ ಅಥವಾ 10 ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ ಖಚಿತ. ಆಡಿ ಕಾರುಗಳು ಮತ್ತು ದುಬಾರಿ ಮನೆಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯ ಮೂಲಕ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶವಿದೆ.
ಸ್ವಾತಿ ನಕ್ಷತ್ರ
ಸ್ವಾತಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಬಲ ಪಡೆದರೆ, ವಾಯು ದೇವತೆಯ ನಕ್ಷತ್ರ, ವಾಹನ ಯೋಗ ಮತ್ತು ವಿಜಯ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯಾಣ, ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸು. ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ 4 ಅಥವಾ 9 ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಅದೃಷ್ಟ ಇರುತ್ತದೆ. ಸ್ವತಂತ್ರ ಜೀವನ, ಅನೇಕ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹಣದ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು.
ಪೂರ್ವಾಷಾಡ ನಕ್ಷತ್ರ
ಅಪ್ಸರೆಯರು ಆಳುವ ಈ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನಿದ್ದಾಗ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಗವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಜಲ ಸಂಬಂಧಿತ ವ್ಯವಹಾರಗಳು, ಸಾಗಣೆ, ರಫ್ತು-ಆಮದು ಮತ್ತು ಹೋಟೆಲ್ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಗುರು ಸೇರಿದರೆ, ಕೋಟೇಶ್ವರ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮೆ, ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತ ಸಂಪತ್ತು ಇರುತ್ತದೆ.