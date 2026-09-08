Money luck: ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧನ ಸಂಚಾರ, ಈ 5 ರಾಶಿಗೆ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವುದು ಹಣ ಅದೃಷ್ಟ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 26 ರಂದು ಬುಧ ಗ್ರಹವು ತುಲಾ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಬುಧನ ಈ ಸಂಚಾರವು ಸಂವಹನ, ಸಂಬಂಧಗಳು, ಮಾತುಕತೆಗಳು, ವ್ಯವಹಾರ, ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಮತ್ತು ನರ್ಧಾರಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 26 ರಂದು ಬುಧ ತುಲಾ ರಾಶಿಗೆ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 26 ರಂದು ಬುಧ ತುಲಾ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬುಧನ ಈ ಸಂಚಾರವು ಸಂವಹನ, ಸಂಬಂಧಗಳು, ಮಾತುಕತೆಗಳು, ವ್ಯವಹಾರ, ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಬುಧವನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ವಾಗ್ಮಿತೆ, ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತುಲಾ ಸಮತೋಲನ, ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರವನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ತುಲಾ ರಾಶಿಗೆ ಬುಧನ ಪ್ರವೇಶವು ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ಇತರರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಚರ್ಚೆಗಳು ಅಥವಾ ಮಾತುಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಾದವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲು ಸುಲಭವಾಗಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೂ ಇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ
ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತೀರಿ. ಹಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳು, ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿಯುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯವನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಮಿಥುನ
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬುಧನ ಸಂಚಾರ ವಿಶೇಷವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಬರವಣಿಗೆ, ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಹೊಸ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಕೂಲಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕುಂಭ
ಬುಧನ ಈ ಸಂಚಾರವು ಸೃಜನಶೀಲತೆ, ಪ್ರೀತಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಇತರರು ಮೆಚ್ಚುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಬರವಣಿಗೆ, ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಂವಹನದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಈ ಅವಧಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ವೃತ್ತಿಪರ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಸಭೆಗಳು, ಚರ್ಚೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಮೂಲಕ ಉದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಂಬುತ್ತದೆ. ಸಮತೋಲಿತ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸುವುದರಿಂದ, ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಬೆಂಬಲ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.