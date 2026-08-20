ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಸಿನಿಮಾದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟ್ರೈಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಹಿಂದಿ ಆವೃತ್ತಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಂಡಳಿ (BBFC) ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರವನ್ನು 'ತಮಿಳು' ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಟನ್ನಲ್ಲಿ 18+ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ, ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್’ (Toxic a fairy tale for grown-ups) ಸಿನಿಮಾ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಮಾಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯ ಟ್ರೈಲರ್ ಬಳಿಕ "ಟಾಕ್ಸಿಕ್" ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟ್ರೈಲರ್ ಕೂಡ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ, ಯಶ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್, ಕೆಲವು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೋದ ಅವಧಿ, ದೃಶ್ಯ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಮತ್ತು ಸಂಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿ ಟ್ರೇಲರ್ 4 ನಿಮಿಷ 38 ಸೆಕೆಂಡುಗಳು ಉದ್ದವಿದ್ದರೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆವೃತ್ತಿ 4 ನಿಮಿಷ 28 ಸೆಕೆಂಡುಗಳು ಉದ್ದವಾಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಕೆಲವು ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ಯಶ್ ಮೆಗಾಫೋನ್ (ಲೌಡ್ಸ್ಪೀಕರ್) ಹಿಡಿದಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಶ್ ಪಾತ್ರವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಿಂದನೀಯ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ, ಅದು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಜನರು "ಟಾಕ್ಸಿಕ್" ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟ್ರೈಲರ್ ಅನ್ನು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಂದ್ರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅದರ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಸಂಪಾದನೆಯಿಂದಾಗಿ ಇದು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಕನ್ನಡದ ಬದ್ಲು ತಮಿಳು ಎಂದ ಬ್ರಿಟಿಷರು!
ಆದರೆ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ (BBFC) ಒಂದು ಎಡವಟ್ಟು ಮಾಡಿದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ಯಶ್ ಅವರ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಎನ್ನುವ ಬದಲು 'ತಮಿಳು ಭಾಷೆಯ ಆಕ್ಷನ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ' ಎಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. BBFC ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ, ಟಾಕ್ಸಿಕ್ನ ವಿವರಣೆಯು ಹೀಗಿದೆ: "ಈ ತಮಿಳು ಭಾಷೆಯ ಆಕ್ಷನ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಗೋವಾದ ಪ್ರಬಲ ಡ್ರಗ್ ಕಾರ್ಟೆಲ್ನ ನಾಯಕ ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿನಾಶದ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತುತ್ತಾನೆ ಎಂದಿದ್ದು, ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡಿಗರು ಗರಂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಎಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮಿಳು ಎನ್ನುವ ರೂಢಿ ಇದೆ. ತಮಿಳು ಆ ಪರಿಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವನ್ನೇ ಆವರಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗೆಂದು ಇಷ್ಟು ಫೇಮಸ್ ಕನ್ನಡದ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ತಮಿಳು ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಎಂದು ಕನ್ನಡಿಗರು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಹೇಳಿದ್ದರೆ, ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಹೇಳಿದರು ಎನ್ನಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಖುದ್ದು ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಂಡಳಿಯೇ ಈ ಎಡವಟ್ಟು ಮಾಡಬಹುದಾಗ ಎಂದು ಜನರು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
'ಎ' ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್
ಅಂದಹಾಗೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ 'ಎ' ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ, ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಅನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಮಂಡಳಿಯೂ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಿದೆ. 'ಬಲವಾದ ರಕ್ತಸಿಕ್ತ ಹಿಂಸೆ' ಮತ್ತು ಬೋಲ್ಡ್ ದೃಶ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ 18+ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಧುರಂಧರ್ ದಿ ರಿವೆಂಜ್ ಜೊತೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಿದ್ದ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಅನ್ನು ಜೂನ್ಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ 26 ಅನ್ನು ಅಂತಿಮ ಅಧಿಕೃತ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವಾಗಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ವೆಂಕಟ್ ಕೆ ನಾರಾಯಣ ಅವರ ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯಶ್ ಅವರ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿವೆ.